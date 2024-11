Fecha y hora del gran evento final de Fornite Remix

¿Están disfrutando el regreso del mapa del capítulo 2? Esperamos que lo estén haciendo porque pronto se irá. La temporada 1 del Capítulo 6 empezará el 1 de diciembre de 2024 y vamos a despedir a Fortnite Remix con un gran evento final que tendrá a Snoop Dogg, Ice Spice, Eminem y Juice WRLD El concierto incluirá el nuevo single de Snoop Dogg «Another Part Of Me (feat. Sting)», además del estreno mundial de la flamante canción de Juice WRLD «Empty Out Your Pockets». como invitados especiales. Vamos a darles la fecha y hora de esta presentación especial para que no se la pierdan.

Durante este evento escucharemos el nuevo single de Snoop Dogg Another Part Of Me en colaboración con Sting y el estreno mundial de la nueva canción de Juice WRLD Empty Out Your Pockets.

¿Cuándo es el gran final de Fortnite Remix?

El evento final con el que nos despediremos (otra vez) del mapa del capítulo 2 y de la minitemporada Fortnite Remix tiene por fecha y hora el sábado 30 de noviembre de 2024 a las 2:00 p.m. (hora de Colombia, Perú y Ecuador).

Lo que tenemos que hacer es conectarnos a una partida de batalla campal para participar del evento. La experiencia que tenemos con eventos anteriores nos hace recomendarles conectarse con tiempo —al menos media hora antes— para no tener problemas con las colas de acceso al servidor. Si se lo pierden, habrá una repetición más tarde el mismo día.

Una vez termine la repetición del concierto, Fortnite entrará en periodo de mantenimiento y volverá el 1 de diciembre con el comienzo del nuevo capítulo que supuestamente tendrá temática de Japón antiguo.