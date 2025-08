Fecha y primeros detalles sobre Lauma, Aino y Flins, personajes de la versión 6.0 de Genshin Impact

Todavía estamos disfrutando del evento de verano de la versión 5.8 antes de despedirnos de Natlan, pero Hoyoverse quiere seguir mostrándonos lo que nos espera en nuestra siguiente parada del viaje. Hace un par de semanas vimos un avance presentando a los personajes con los que relacionaremos en Nod Krai y ahora sabemos que tres de ellos serán parte de los banners de la versión 6.0 de Genshin Impact: estos son Lauma, Aino y Kyryll Chudomiróvich Flins, su fecha de lanzamiento y todo lo que sabemos sobre ellos.

Empecemos con Lauma, la representante de la diosa de la luna entre los descendientes lunaescarcha. Es conocida como la la Cantora Lunaperpetua o Dama de la Arboleda y representa a una deidad que ya no responde a las súplicas de sus devotos. Su poder no viene de una visión, sino de su Disco Lunar.

Rareza : ★★★★★

: ★★★★★ Disco Lunar (Visión) : Cryo

: Cryo Arma : Catalizador

: Catalizador Constelación: Cerva Nivea

El segundo de los personajes de cinco estrellas que llegará a Genshin Impact con la versión 6.0 es Kyryll Chudomiróvich Flins, un soldado de los lampareros de Nod Krai que se ganó una gran reputación durante la guerra contra el Abismo años atrás. Como Lauma, Flins no tiene una Visión sino un Disco Lunar.

Rareza : ★★★★★

: ★★★★★ Disco Lunar (Visión) : Electro

: Electro Arma : Lanza

: Lanza Constelación: Laterna Vigilis

Por último tenemos a Aino, que será de cuatro estrellas. La pequeña mecánica del taller de Krumkake ‘cling-clang’ es una genio y la creadora de Ineffa.

Rareza : ★★★★

: ★★★★ Visión : Electro

: Electro Arma : Mandoble

: Mandoble Constelación: Cistellula Mira

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Lauma, Flins y Aino en Genshin Impact?

Si no la aplazan, la fecha de lanzamiento de la versión 6.0 de Genshin Impact será la noche del martes 9 de septiembre de 2025. Es casi seguro que Lauma y Aino serán los personajes de la fase 1 que llegará el mismo día y que Flins será parte de la fase 2 que empieza el 30 de septiembre, pero no podemos asegurarlo hasta que Hoyoverse no lo confirme.

Esten muy pendientes de GamerFocus porque pronto tendremos una guía de ‘build’ para estos personajes.

