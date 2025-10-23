Videojuegos

Fechas y horas de las pruebas gratis de Kirby Air Riders

Prueba de conducción con la pelota rosada.

Durante la segunda presentación Nintendo Direct de este juego —que pueden ver aquí con subtítulos en español— Masahiro Sakurai habló sobre el Mod Estadio, el combate contra un jefe robot Dedede gigante, los cosméticos que podremos conseguir y mucho más. Pero la noticia más importante que surgió de allí para los que no podemos esperar más para jugar Kirby Air Riders fue la revelación de las fechas y horas de las demos o pruebas gratis del juego.

Como es tradición con Nintendo, estar no serán demos normales. Tras descargar el llamado ‘Global Test Ride’ de Kirby Air Riders en nuestra consola Switch, tendremos que esperar las horas en que el juego esté activo, las cuáles son las siguientes.

(En su momento haremos los ajustes necesarios al cambio de horario de invierno)

MÉXICO

  • Sábado 8 de noviembre – 2:00 a.m. a 8:00 a.m. y 6:00 p.m. a 12:00 a.m.
  • Domingo 9 de noviembre – 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
  • Sábado 15 de noviembre – 2:00 a.m. a 8:00 a.m. y 6:00 p.m. a 12:00 a.m.
  • Domingo 16 de noviembre – 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

COLOMBIA, PERÚ, ECUADOR

  • Sábado 8 de noviembre – 1:00 a.m. a 7:00 a.m. y 5:00 p.m. a 11:00 9.m.
  • Domingo 9 de noviembre – 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Sábado 15 de noviembre – 1:00 a.m. a 7:00 a.m. y 5:00 p.m. a 11:00 p.m.
  • Domingo 16 de noviembre – 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

COLOMBIA, PERÚ, ECUADOR

  • Sábado 8 de noviembre – 4:00 a.m. a 10:00 a.m. y 8:00 p.m. a 02:00 a.m.
  • Domingo 9 de noviembre – 11:00 a.m. a 5:00 p.m.
  • Sábado 15 de noviembre – 4:00 a.m. a 10:00 a.m. y 8:00 p.m. a 2:00 a.m.
  • Domingo 16 de noviembre – 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

ESPAÑA

  • Sábado 8 de noviembre – 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
  • Domingo 9 de noviembre – 1:00 a.m. a 7:00 a.m. y 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
  • Sábado 15 de noviembre – 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
  • Domingo 16 de noviembre – 1:00 a.m. a 7:00 a.m. y 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Kirby Air Riders saldrá a la venta el jueves 20 de noviembre de 2025 exclusivamente para Nintendo Switch 2. En Colombia tendrá un precio de $ 359.900 pesos.

