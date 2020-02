¡Feliz cumpleaños Lara Croft! Un repaso a su legado

Heroína por excelencia en el panteón de los videojuegos, incluso superando en reconocimiento a una más antigua Samus Aran. Lara Croft ha sido un icono de los personajes femeninos más sobresalientes de la industria durante más de dos décadas, desde aquel primer juego debutante en Sega Saturn el 25 de octubre de 1996 en Europa y el 14 de noviembre en América.

¿Entonces por qué desearle un feliz cumpleaños? Porque independientemente del lanzamiento de la franquicia y con una variedad en la exactitud del año, la biografía de Lara siempre señala el 14 de febrero como su día de nacimiento. Tal como el día de San Valentín y al igual que la propia saga Tomb Raider, con un trasfondo de elementos históricos más oscuros.

Aquella línea original de juegos protagonizados por Lara Croft, creada por Toby Gard y desarrollados por Core Design, fueron concebidos como un clon directo de Indiana Jones, paro un protagonista que se movería en entonces revolucionarios ámbitos 3D, llenos de puzles, trampas y tesoros antiguos. Tratando de alejarse un poco más del famoso arqueólogo para evitar demandas, eventualmente resultaron con una mujer que pasó por muchas nacionalidades antes de adaptar un estilo suramericano, bautizándola como Laura Cruz.

Pero la compañía inglesa Eidos Interactive, encargados de publicar el juego, no querían una protagonista que bien pudo haber sido colombiana si Core Design hubiese tenido total libertad. En su lugar, y basándose aleatoriamente en un directorio telefónico, transformaron el nombre en un más británico y estilizado ‘Lara Croft’. En cuanto al aspecto más sobresaliente del poligonal modelo de Lara, su busto, Toby Gard lo atribuye a un accidente de aumento en las pruebas de diseño, de 50% a 150%, algo que francamente no creemos haya sido tan casual.

Tomb Raider vendió más de 7 millones de unidades a nivel global, y Sony no tardó en firmar un acuerdo de exclusividad en consolas para las secuelas anuales que compondrían una trilogía, así como otros tres juegos alternos (The Last Revelation, Chronicles, The Angel of Darkness). Pero fue esta misma serie de secuelas desbordadas las que desgastaron la fórmula original y, a pesar de haber saltado a la gran pantalla en dos películas protagonizadas por Angelina Jolie de dudosa calidad, el desastre jugable y comercial de The Angel of Darkness obligó a un replanteamiento de toda la franquicia.

De esta manera entró Crystal Dynamics (Legacy of Kain) como desarrollador en reemplazo de Core Design, dando nacimiento al primer reboot titulado Tomb Raider: Legend. Nuevamente con Toby Gard como consultor tras un retiro de varios años, el juego representó una considerable mejora visual y mecánica para Lara, con favorables críticas y ventas como respuesta. Esa línea de tiempo vería el remake del primer juego en Tomb Raider: Anniversary, con Gard como diseñador y artista. El último título en la trilogía de Crystal Dynamics sería Tomb Raider: Underworld, secuela de Legend a diferencia de la precuela que había sido Anniversary. Entre los spin-off de esta línea se encuentran Lara Croft and the Guardian of Light, Lara Croft and the Temple of Osiris y Lara Croft: Relic Run, así como en cierta forma pero muy a su estilo único, Lara Croft GO.

2013 traería con sigo el segundo reboot a cargo de Crystal Dynamics, tras la adquisición oficial de Eidos por parte de Square Enix. Esta versión, simplemente titulada Tomb Raider, ofreció por primera vez una Lara Croft mas realista en sus días previos a la ‘leyenda’ destinada a ser. Con ese mismo objetivo, la actriz inglesa Camilla Luddington fue escogida para darle su voz, movimientos y captura facial a la inocente y novata Lara Croft (basada en el rostro de la modelo Megan Farquhar). Lo hecho por Luddington fue también una primera vez para la franquicia entre tantas actrices y modelos que habían representado a Lara. Curiosamente, las clases de arquería que Luddington tomó de niña cobraron sentido a la hora de su papel como heredera del linaje Croft.

Poco después el juego recibió una edición definitiva para la actual generación. La gran aceptación de esta tercera línea de juegos, enfocados en la supervivencia, permitieron el desarrollo de una segunda entrega lanzada en 2015 y temporal exclusiva para Xbox One y Xbox 360, Rise of the Tomb Raider, con Camilla Luddington repitiendo su papel. En estos títulos, además de ser 14 de febrero el día de nacimiento de Lara, se establece que nació en 1992, por lo que celebramos los 28 años de su actual representación.

2018 pintó un panorama más ambicioso para Lara Croft y Tomb Raider, pues además del reboot cinematográfico protagonizado por Alicia Vikander, Eidos Montreal fue el encargado principal de Shadow of the Tomb Raider, el cierre de la trilogía moderna que llevó a Lara hasta México y Perú, siguiendo huellas de la civilización Maya que indirectamente se conectaban con el inicio de sus aventuras originales. Finalmente la superviviente destinada a ser una leyenda alcanzaba su lugar.

Entre cómics, novelas, animaciones, juegos portátiles para Game Boy Color, Game Boy Advance, DS, PSP, Java y móviles, Tomb Raider continuó expandiéndose con el objetivo de mantener con vida a Lara Croft y seguir brindándonos sus aventuras arqueológicas en todos los rincones del globo. Por ahora, en un futuro con algo de incertidumbre permanece la serie de juegos propiedad de Square Enix.