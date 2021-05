El último tráiler de Final Fantasy VII Remake Intergrade —la versión mejorada del RPG para PS5— no fue la única noticia que los fanáticos de la saga recibieron para terminar la semana. Como se había anunciado, Square Enix celebró un directo enfocado en uno de los próximos juegos para móviles basados en Final Fantasy VII: The First Soldier.

Además de explicar en mayor detalle la jugabilidad de FFVII: The First Soldier, la compañía ha dado a conocer que el preregistro para la beta cerrada ya está abierto. A continuación, podrán encontrar todo lo que se reveló con respecto al ‘Battle Royale’ de Final Fantasy VII (FFVII).

¿Cómo se jugará el ‘Battle Royale’ de Final Fantasy VII?

A diferencia de otros juegos del género ‘Battle Royale’, los combates de Final Fantasy VII: The First Soldier no girarán exclusivamente alrededor de armas de fuego. Los jugadores también tendrán acceso a toda clase de hechizos, invocaciones y espadas. A través de la reciente demostración, Square Enix ha revelado que podrán escoger entre varios trabajos. Estos incluyen Guerrero, Hechicero y Monje. Por supuesto, cada una de estas clases tiene habilidades únicas. Sin embargo, los trabajos no serán la única forma de personalizar a los personajes. Piezas de equipamiento —tales como materia, armaduras y armas con toda clase de efectos— contribuirán a que los jugadores puedan construir un SOLDIER a su medida.

Otra gran diferencia es que los candidatos a SOLDIER no solo deberán preocuparse por otros jugadores. También deberán hacer frente a peligrosas criaturas para sobrevivir. Sin embargo, estas son una oportunidad para ganar experiencia extra y así desbloquear nuevas armas.

¿Por cuándo tiempo estará abierto el preregistro para la beta de The First Soldier, el ‘Battle Royale’ de FFVII?

Disponible desde hoy, el preregistro de The First Soldier estará abierto hasta el 28 de mayo.

¿Cómo se puede acceder al preregistro?

Por el momento, el preregistro para la beta de FFVII: The First Soldier solo está disponible para dispositivos Android. Se desconoce si posteriormente se hará una beta para iOS.

¿Cuándo se celebrará la beta cerrada?

La beta cerrada de Final Fantasy VII: The First Soldier se celebrará entre el 1 y 7 de junio.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de Final Fantasy VII: The First Soldier?

Por el momento, Final Fantasy VII: The First Soldier no tiene fecha de lanzamiento. Sin embargo, está programado para 2021. Puede que la fecha sea revelada en E3 2021.

Fuente: canal oficial de Square Enix en Twitch