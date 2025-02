FFVII Rebirth explicado: análisis de los mundos alternos, los Murmullos y los planes de Sephiroth y Aerith

Hace más de un cuarto de siglo, cuando terminé Final Fantasy VII en PlayStation por primera vez, quedé cautivado por su ambiguo final. Me pareció una forma muy bella y adecuada de terminar una historia sobre una humanidad que descuidó al planeta y la batalla por salvarlo. No sé cómo va a terminar la trilogía ‘remake’, pero el complicado final de FFVII Rebirth y la forma en que incorpora un supuesto multiverso con diferentes líneas de tiempo me hacen pensar que seguirá un rumbo muy diferente.

Ustedes no son los únicos que quedaron confundidos tras derrotar a Sephiroth. El juego hace un intento de explicar qué está pasando en el capítulo final en el que el villano le muestra a Cloud “la verdadera naturaleza de la realidad”. Básicamente dice que cuando ocurre un evento que no está predestinado, se crea una nueva línea de tiempo. Esto es similar a la forma en la que el multiverso funciona en otras franquicias como el Universo Cinematográfico de Marvel y la forma de justificar que existan infinitas variaciones de este.

Pero esa tal vez no es exactamente la verdad sobre los diferentes mundos del supuesto multiverso de Final Fantasy VII Rebirth.Vamos a discutir otras teorías más adelante, pero por ahora digamos que le creemos a Sephiroth. Veamos qué es lo que dice en el juego en el siguiente video (en inglés).

Algo interesante sobre este diálogo es que dice que “el planeta abarca una multitud de mundos”, usando “planeta” en singular y “mundos” en plural. Según Sephiroth, solo existe un planeta y las diferentes líneas de tiempo existen dentro de él. No serían diferentes universos, sino variaciones de eventos contenidas dentro de la misma esfera cósmica. De acuerdo a su lógica, cuando hablamos de salvar o destruir el planeta en el juego, estamos hablando de todas las líneas de tiempo a la vez y no de una específica.

Esto es debido a que en el ‘lore’ de FFVII: Rebirth, las líneas de tiempo existen no como universos separados, sino como parte de la Corriente vital del planeta. Algo que nos repiten múltiples veces tanto en el juego original como en los nuevos es que la Corriente vital (‘lifestream’ en inglés) contiene todas las memorias y conocimiento de los habitantes del planeta. En su extraña forma de conciencia infinita puede contener todas las posibilidades que pueden ocurrir y eso hace que los mundos alternativos que vemos y visitamos en el juego sean parte de la “sangre del planeta”. Este es un concepto metafísico muy interesante que también complica bastante la comprensión de lo que ocurre.

Pero me estoy adelantando demasiado. Primero tenemos que aprender sobre…

Las líneas de tiempo de Final Fantasy VII Remake y Rebirth

Quienes jugamos tanto el juego de 1997 como el Remake lanzado en 2020 saben que este último sigue de forma relativamente fiel la trama de las primeras 8-10 horas de la obra original… pero se desvía de ella en momentos clave y es entonces cuando pasan “cosas raras”.

Cuando terminamos Remake queda más que claro que hay una metanarrativa haciendo de las suyas. Esta nueva versión está contando una historia diferente de la que ya vivieron Cloud y compañía en el clásico RPG de PlayStation, pero a la vez sugiere que esos eventos también están ocurriendo de forma paralela en otra línea de tiempo.

Si han visto la serie Loki del Universo Cinematográfico de Marvel están familiarizados con el concepto de “la sagrada línea del tiempo”. Esta es básicamente la secuencia de eventos establecidos por es destino y ninguna acción se puede desviar de lo que está determinado a ocurrir. Todo parece indicar que los eventos del juego original forman “la sagrada línea del tiempo” del universo Final Fantasy VII y los entes conocidos como Susurros debían proteger que nada se desvíe de lo destinado a ocurrir (más adelante hablaré más de ellos). El problema es que los eventos del final de Remake efectivamente parten el mundo en varios pedazos.

Al comienzo de FFVII Rebirth tenemos tres ‘mundos’ o líneas de tiempo diferentes:

La línea de tiempo original del juego de 1997

La línea de tiempo en la que jugamos

La línea de tiempo en la que controlamos a Zack

Esta última representa un mundo condenado a desaparecer por las acciones de Sephiroth, pero a pesar de que está en sus últimos días, se llega a dividir en aún más líneas temporales debido a las decisiones de Zack:

La línea de tiempo en la que controlamos a Zack Zack decide ir a salvar a Biggs Zack decide buscar una cura para Cloud en Shinra Zack se queda indeciso.



sobre ir a rescatar a Biggs, a buscar una cura para Cloud o quedarse indeciso en la iglesia sin hacer nada. Hay otro mundo más diferente de esos y es al que llegan Cloud y Aerith después de los eventos en el Templo de los Antiguos.

La línea de tiempo en la que Cloud y Aerith despiertan del coma

Hay un curioso indicador en el juego de que todos estos son mundos diferentes y es Stamp. En cada uno de los mundos derivados de la línea de tiempo de Remake, la mascota de Shinra pertenece a una raza de perro diferente:

Beagle – línea principal de Remake y Rebirth

– línea principal de Remake y Rebirth Terrier – línea de tiempo de Zack

– línea de tiempo de Zack Pug – Zack va a salvar a Biggs

– Zack va a salvar a Biggs Corgi – Zack se queda indeciso

– Zack se queda indeciso Chihuahua – Cloud y Aerith despiertan del coma

La razón por la que estos mundos están muriendo —lo cual es indicado por la ‘herida’ en el cielo— es por la batalla que sostiene Sephiroth y sus ‘murmullos negros’ contra la Corriente vital, sus Armas y ‘murmullos blancos’ (recordemos que todas estas líneas de tiempo existen dentro de la Corriente vital). El planeta está débil a causa de la extracción de Mako y no puede defenderse con toda su fuerza.

Murmullos negros y Murmullos blancos

FFVII Remake ya había dejado claro que el objetivo de los Murmullos —que solían ser grises— es “corregir” la línea de tiempo impidiendo que los personajes realicen ciertas acciones o impulsándolos a hacer otras para que no surjan otros mundos dentro de la corriente vital. En el juego incluso los vemos revivir a un personaje para tratar de mantener los eventos en el camino predestinado, pero no son infalibles. Se crea al menos otra línea de tiempo separada de la principal en la que Zack está con vida.

Al final de Remake nos damos cuenta que este Sephiroth es de alguna manera diferente al del juego original. El objetivo de este solía ser destruir el planeta para que Jenova pudiera absorber todo el poder de la Corriente vital y volverse omnipotente, pero esta nueva versión parece estar al tanto de que su plan está destinado a fracasar (como vimos en 1997) y por eso busca controlar a los Murmullos: eso le permitiría ir en contra de lo que “debería” suceder.

La historia de FFVII: Rebirth nos muestra que él logró ese objetivo… a medias. Los murmullos ahora están divididos en dos: los murmullos negros que ahora son parte del villano y los murmullos blancos que continúan su propósito original de preservar el destino para salvar la corriente vital. Estos últimos y las Armas —criaturas creadas por el planeta para su defensa— están enfrascados en una guerra contra Sephiroth dentro de la misma corriente vital de la que depende el destino del planeta.

Cuál es realmente el plan de Sephiroth/Jenova

A pesar de la popularidad de Sephiroth, él prácticamente no aparece en el juego original —solo lo vemos en los ‘flashbacks’ de Cloud y al final— y el personaje que creemos que es Sephiroth es en realidad Jenova tomando su apariencia.

Como ya dije, en el juego original su objetivo es invocar Meteoro para causar “una herida de muerte” en el planeta y así absorber toda la energía de la Corriente Vital. Sin embargo, su plan es frustrado por el espíritu de Aerith que usa la misma Corriente para detener el Meteoro. En el juego, el destino de la humanidad es ambiguo y algunos creímos que se había extinguido para permitir que el planeta “renaciese”, pero en continuaciones oficiales como Dirge of Cerberus y Advent Children vemos que no fue así.

A menos que controle a los murmullos y mediante ellos al destino, la Corriente Vital siempre podrá crear una realidad en la que el plan del villano fracasa. No sabemos cómo es que en Sephiroth/Jenova de Remake/Rebirth está al tanto del futuro fracaso de su plan y de la existencia de los diferentes mundos. Es posible que en el tercer juego explique esto, pero por ahora simplemente podemos creer que su naturaleza inhumana le permite ver estas diferentes realidades e incluso moverse entre ellas.

Sephiroth tiene que unificar todos los mundos que existen en la Corriente Vital —destruyéndolos mediante su guerra contra las Armas y murmullos blancos— y dar el golpe final al último que quede mediante la Materia Negra (Meteoro), pero los protagonistas —y más específicamente, Aerith— le siguen complicando las cosas.

También tenemos dudas sobre la forma en que usa a los encapuchados y a Cloud. En el caso de los exsoldados “puros”, puede impulsarlos a viajar hacia donde él quiere y tomar control directo de ellos, alterando su forma gracias al influjo de las células de Jenova usadas para crearlos. Pero Cloud no es un Soldado Puro y su exposición a Jenova y el Mako fue accidental, es por eso que no tiene control absoluto sobre él pese a que se convirtió en su ficha clave para obtener la Materia oscura. ¿Pero cuál es su objetivo final para ellos? ¿Por qué usarlos para guiar a Cloud en lugar de operar con ellos directamente? Tendremos que esperar al tercer juego para saberlo con seguridad.

¿Qué pasó con Aerith?

No hay duda que Aerith muere en el Final Fantasy VII original y que no puede ser revivida. Esto era parte de su plan, pues su espíritu (y su Materia Blanca, Sacro) se unió con la Corriente Vital y eso fue lo que permitió acabar con Meteoro antes de que impactara. En Remake/Rebirth las cosas son un poco más enrevesadas.

Así como Sephiroth sabe que el destino predeterminado no le permitirá destruir el planeta, hay una parte de la conciencia de Aerith —que comparte con la Corriente Vital— que ya vivió estos eventos en el juego original y está tratando de preservar los eventos de este. Gracias a esa parte de su conciencia, la Aerith de Remake/Rebirth sabe cosas que no debería saber aún, escucha voces, pierde memorias —recuerdos de los eventos cambiados por las acciones de Sephirot— y su Materia Blanca pierde su esencia. Está directamente conectada con los mundos alternos y cerca del final aprende a moverse entre ellos de forma similar a Sephiroth, eso es lo que le permite salvarse a ella y a Cloud en el Templo de los Antiguos y tener una cita en una de las líneas de tiempo que están condenadas a dejar de existir. También existe la teoría de que la Aerith original fue quien salvó a Zack para crear la línea de tiempo en la que jugamos con él.

Cuando llega el momento de su “inevitable” muerte en la ciudad perdida, las cosas se complican más. La pelea contra el jefe final que sigue de inmediato ocurre en tres realidades a la vez:

Tifa, Barret y compañía pelean contra él en la nueva línea de tiempo principal

Zack lucha contra él en su mundo condenado. Cuando este es destruido pasa a…

Un “lugar entre realidades” donde Zack y Cloud y luego Aerith y Cloud pelean contra él

Un momento, ¿Cómo es posible que Aerith pelee contra Sephiroth después de haber sido asesinada por él? La teoría es que al morir, la Aerith del Final Fantasy VII original y la de Remake/Rebirth fusionaron completamente sus conciencias en la Corriente Vital y pueden existir en el “lugar entre realidades”.

Parece que, igual que Sephiroth, estar en este lugar le permite manifestarse en cualquiera de los mundos. Pero así como hay ocasiones en que la presencia de Sephiroth solo es notada por Cloud, él es el único que puede verla e interactuar con ella. Algo interesante es que solo él puede ver la “herida en la realidad” en el final del juego. Esto puede ser porque haber estado en el “lugar entre realidades” o haberse enterados de cómo funciona el planeta y sus diferentes mundos le permite ver al mismo tiempo lo que ocurre en otros mundos o ver cosas sobre su realidad que los demás no pueden aún —como es el caso con la nueva Aerith y como era antes con los Murmullos, que solo aquellos relacionados con el cambio del destino pueden ver—

Esto es todo lo que podemos dejar explicado sobre los mundos alternos, los murmullos, los planes de Sephiroth, la “supervivencia” de Aerith y el complicado final de FFVII: Rebirth. Esperamos que muchas de las dudas que quedan se aclaren en el tercer capítulo de esta trilogía de Final Fantasy VII. Mientras tanto, sigamos teorizando sobre qué significa todo esto.

