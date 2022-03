FFVII The First Soldier: consigan chocobos exclusivos y más recompensas en el evento de los cazahuevos

El ‘battle royale’ inspirado en Final Fantasy VII se adelantó a abril y ya tiene listo su evento de pascua. Ya está activo el evento de los cazahuevos en FFVII: The First Soldier con una gran cantidad de actividades y recompensas, incluyendo llamativos chocobos exclusivos que no podemos conseguir de otra forma.

Vamos a explicarles todo sobre este divertido evento. También deben recordar que estamos en medio de la temporada 2 del juego.

¿Hasta cuándo estará disponible el evento?

Tenemos hasta las 8:59 p.m. del lunes 25 de abril de 2022 (hora de Colombia) para participar en las actividades de este evento.

Cómo conseguir objetos y huevos de chocobos exclusivos del evento de los cazahuevos en FFVII: The First Soldier

Durante el evento, se podrán encontrar todo tipo de huevos de chocobo especiales en el campo de entrenamiento. El número máximo de establos en la granja de chocobos se ha incrementado hasta 14 y los jugadores comenzarán con 4 establos en lugar de 3). Los jugadores que ya hayan ampliado su número de establos recibirán otro adicional.

Mientras estamos sobre sobre un chocobo podemos escuchar un sonido cuando estemos cerca de objetos especiales. Solo tenemos que llegar a la fuente del sonido para encontrarlos.

Al intentar hacerte con un objeto mientras estés montado en tu chocobo, es posible que aparezcan los monstruos especiales Grangalán y Cactilio conejizado, los cuales sueltan diversos objetos al ser derrotados. Entre otras cosas podemos obtener una materia para invocar a Grangalán y una materia de mímica de cactilio.

Retos de cazahuevos

Algunos de los retos del evento de los cazahuevos en FFVII: The First Soldier son los siguientes:

Encuentra los huevos de chocobo exclusivos del evento.

Usa la materia de Grangalán

Usa la materia de mímica de cactilio

otorgará puntos. Al llegar a determinada cantidad de puntos, podemos reclamar recompensas en la sección del evento en la ventana del pase de temporada.

Nuevos aspectos en la tienda y lotes Shinra

Los nuevos objetos destacados en los lotes Shinra especiales (cazahuevos), que pueden comprarse utilizando 150 créditos Shinra o 5 vales de estos lotes, son los siguientes:

Aspecto de personaje: Cactilio cazahuevos

Aspecto de personaje: Cazahuevos conejizado (2022) ♂

Aspecto de personaje: Cazahuevos conejizado (2022) ♀

Por su parte, la tienda tendrá los siguientes objetos destacados hasta la noche del miércoles 13 de abril de 2022.

Aspecto de personaje: Atuendo de huevo decorado

Aspecto de chocobo: Chocobo cazahuevos conejizado (2022)

Aspecto de motocicleta: Motocicleta cazahuevos (2022)

Accesorio para la espalda: Cesta de cazahuevos

Accesorio para la cabeza: Sombrero de chocobo gordo

Gesto: Saltos de conejito

Bonificaciones por iniciar sesión durante el evento

Día 1: Vale de lote Shinra especial (cazahuevos) x 6

Día 2: Guil x 500

Día 3: Raíz curiel, Fruta pahsana, Tantaljena, Raíz krakka y Verdura gysahl

Día 4: Vale de lote Shinra especial (cazahuevos) x 7

Día 5: Vale de lote Shinra

Día 6: Nuez pram, Nuez lasan, Nuez saraha, Nuez luchile y Nuez pepio

Día 7: Vale de lote Shinra especial (cazahuevos) x 8

Los vales de lotes Shinra especiales que no sean utilizados serán eliminados cuando el periodo de disponibilidad de estos lotes termine. Estas bonificaciones solo estarán disponibles hasta la noche del miércoles 13 de abril de 2022.

Fuente: sitio web oficial del juego