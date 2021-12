Cuando hablamos de ‘Battle Royale’ solemos pensar en títulos como Fortnite y Free Fire, pero no podemos olvidar a un ‘spin-off’ de una serie de RPG que ha resultado increíblemente popular. Hablamos de FFVII The First Soldier, que acaba de anunciar la fecha de un evento de Navidad lleno de cosméticos y sorpresas.

¿Cuál es la fecha de inicio del evento de Navidad Final Fantasy VII The First Soldier ?

Comenzará el miércoles 8 de diciembre de 2021 y llegará a su final el martes 28 del mismo mes.

¿En qué consiste el evento?

Durante las partidas recibiremos misiones especiales que nos recompensarán con ornamentos para decorar los árboles de navidad en el mapa. Algunas secciones del área de entrenamiento también tendrán decoraciones apropiadas para la época.

Completar estas órdenes nos dará cajas de regalos que pueden contener decoraciones para la pantalla de inicio.

También podemos ganar todo tipo de elementos cosméticos completando los nuevos retos por tiempo limitado.

Por último, podremos comprar atuendos con temática de Navidad en la tienda de FFVII The First Soldier durante la duración del evento.

Recuerden que pueden descargar este juego completamente gratis en Play Store para dispositivos Android y en la App Store de Apple para iOS. No hay noticias sobre su llegada a más plataformas.

Fuente: sitio web oficial de Final Fantasy VII The First Soldier