The First Soldier: cómo conseguir las recompensas y aspectos de los 25 años de FFVII

No cabe duda que Final Fantasy VII es uno de los videojuegos más influyentes en la historia de este medio. Este título está cumpliendo 25 años en 2022 y Square Enix los está celebrando con un evento de aniversario en la temporada 2 del juego gratuito FFVII: The First Soldier lleno de recompensas ‘low-poly’, nuevos aspectos de personaje y muchos regalos.

Vamos a conocer cuáles son las novedades que llegan con este evento y cómo conseguirlos.

¿Hasta cuándo está disponible el evento?

Podremos participar hasta las 8:59 p.m. del domingo 28 de febrero de 2022 (hora de Colombia). Los retos especiales solo estarán disponibles hasta la madrugada de ese mismo día.

Objetos exclusivos del evento de aniversario 25 de FFVII en The First Soldier

vamos a encontrar monstruos especiales durante nuestras partidas en el Campo de Entrenamiento. Estos son el Centinela Scorpion, Soldados Shinra y Cactilio, que tienen una apariencia ‘low-poly’ que recuerdan al juego original y una música característica.

Al derrotarlos, podemos conseguir los objetos de datos necesarios para obtener los objetos de la colección de la colaboración por el aniversario 25 de FFVII:

Aspecto de personaje: Cloud con vestido (FF7)

Aspecto de personaje: PM (FF7)

Tarjeta: Cloud (FF7)

Accesorio para la espalda: Espada mortal (FF7)

Accesorio para la espalda: Sable mitrilo (FF7)

Tarjeta: Amigos (FF7)

Tarjeta: 25 aniversario de FFVII

Durante este tiempo también podremos participar en los retos especiales de la colaboración y conseguir recompensas como giles y vales de lotes Shinra prémium (FF7).

Recompensas por iniciar sesión

Si accedemos a FFVII: The First Soldier durante el evento de 25 años, recibiremos recompensas simplemente por iniciar sesión. Los objetos que vamos a obtener de este modo son los siguientes:

Vale de lote Shinra prémium (FF7) x 6 : día 1

: día 1 Huevo de chocobo : día 2

: día 2 Vale de lote Shinra prémium (FF7) x 7: día 3

día 3 Guil x 500 : día 4

: día 4 Vale de lote Shinra : día 5

: día 5 Raíz curiel, Fruta pahsana, Tantaljena Raíz, krakka y Verdura gysahl : día 6

: día 6 Vale de lote Shinra prémium (FF7) x 8: día 7

Lotes Shinra prémium con los personajes ‘low-poly’ de FFVII para The First Soldier

La pieza central de la celebración del aniversario 25 de FFVII en The First Soldier son los aspectos clásicos de personajes al estilo del juego original. Podemos conseguirlos en los Lotes Shinra Premium, de los que son recompensas al azar.

Podemos comprar lotes Shinra prémium con 300 créditos Shinra o 5 vales de estos lotes, los cuales conseguimos como recompensa por iniciar sesión durante el evento o completando los retos especiales. El juego asegura que conseguiremos un aspecto legendario en el lote 25, sin contar vales. Los aspectos que podemos obtener son:

Cloud

Aeris

Tifa

Barret

Aspecto de chocobo low-poly

Accesorio para la espalda: Red XIII

También anunciaron una segunda ronda de Lotes Shinra prémium con más caras conocidas llevará al evento de aniversario 25 en FFVII: The First Soldier.

La imagen deja claro que se trata de Vincent, Yuffie, Cait Sith, Cid y Sephirot.

