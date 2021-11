FFVII The First Soldier: obtener ‘skins’ de Tifa, Cloud, Rufus, Hojo, Ifrit y Shiva

El ‘battle royale’ FFVII The First Soldier apenas va para una semana en iOS / Android y ya cuenta con más de un millón de descargas y varios populares ‘skins’ disponibles. Como es natural en este tipo de juegos, los ‘skins’ son los que le dan vida continua y en el mundo de Final Fantasy inspiración es lo que sobra.

El pase de la primera temporada de FFVII The First Soldier tiene por nombre ‘Rise of Shinra’ y un costo de 1000 créditos Shinra, que equivalen a $9.99 USD. De esta manera, los jugadores pueden acceder a varios trajes temáticos de una sola vez. Entre estos se encuentran el traje de SOLDADO 3ra clase, nivel 1. El traje de Shock Trooper nivel 15; Entidad Desconocida nivel 50; Gabardina militar larga (como la de Sephirot) nivel 60 y Centinela Escorpión nivel 80.

El ‘skin’ de Hojo inspirado en FFVII Remake es una recompensa de nivel 30, mientras que el de Rufus requiere alcanzar el nivel 100. Tanto Rufus como Hojo pueden aplicarse a versiones masculinas o femeninas.

¿Cómo obtener los ‘skins’ de Tifa y Cloud en FFVII The First Soldier?

Pasando a la pareja estelar de amigos (?) en FFVII Remake, Cloud y Tifa, solo están disponibles en FFVII The First Soldier por medio de paquetes de atuendos. El de Cloud cuesta 3.600 créditos Shinra y ofrece versión masculina y femenina, la Buster Sword, emote, accesorio y banner. 2.800 créditos Shinra tienen un costo de $19.99 USD, pero como no es posible comprar 800 créditos Shinra, haría falta otro paquete de $9.99 USD, que brinda 1.300 créditos.

El paquete de Tifa sí cuesta 2.800 créditos Shinra y solo aplica a avatares de mujeres. Además del ‘skin’, accesorio, emote y banner, incluye cosméticos para arma y moto.

Por último tenemos a quizás los ‘summons’ (o Espers, Guardian Force, etc) más conocidos de todo Final Fantasy. No solo Ifrit y Shiva aparecen en FFVII The First Soldier como materias de invocación, sino que también puedes vestirte con sus apariencias de FFVII Remake. cada uno cuesta 1.500 créditos Shinra. También puedes conseguir un mod de rifle de combate estilo Ifrit por otros 1.500 créditos Shinra.

Shiva no cuenta todavía con objetos inspirados. Pero de Ifrit también hay un escudo por 600, un ‘skin’ de vehículo de utilidad por 1.000 y un ‘skín’ de Chocobo Ifrit por 1.200 créditos Shinra.

Fuente: cuenta de FFVII TFS en Twitter