Esta semana la comunidad de FIFA 21 ha estado reaccionando disgustada ante lo que sería un posible escándalo de corrupción generado en torno al sistema de cartas FUT (FIFA Ultimate Team). Al parecer, uno o varios empleados de EA Sports se estarían enriqueciendo por el comercio ilícito de cartas de jugadores de fútbol. Debido a esto, esta situación en torno a FIFA 21 tendría un nombre oficial: EA Gate.

Todo comenzó esta semana como un simple rumor en redes sociales. Algunos usuarios de Twitter comenzaron a comentar que ciertas personas anónimas contactaban a jugadores de FIFA 21 para ofrecerles las cartas de jugadores que ellos quisieran a cambio de un pago. Algunas negociaciones pedían 1.500 euros a cambio de tres jugadores íconos (al nivel de Thierry Henry, Carles Puyol o Ryan Higgs) y dos jugadores TOTY (Team of the Year).

Lo grave de EA Gate es que por la cantidad de cartas raras que se ofrecen solo sería posible que un propio empleado de EA Sports sea quien haya montado estos negocios en torno a FIFA 21. Para protegerse, tendría toda una red de revendedores ofreciendo los jugadores. Además, ellos mismos confirmaron que tenían un apoyo dentro de la compañía.

Thierry Henry en distintas versiones de FUT.

¿Cómo funciona el sistema FIFA Ultimate Team (FUT)?

FIFA Ultimate Team (FUT) es un modelo de negocio exitoso que EA Sports lleva implementando por varios años. Se trata del modo de juego más común dentro del título, el cual invita a los jugadores a armar su propio equipo de estrellas del fútbol para hacerlo competir con otros.

Sin embargo, conseguir a los jugadores de fútbol no es nada fácil. Quien quiera adquirir jugadores debe invertir dinero para abrir una caja repleta de cartas de jugadores totalmente aleatorias. De la misma forma que cualquier álbum de Panini, los jugadores más apetecidos llegan en las cartas más raras y escasas. La diferencia es que en FIFA los deportistas de mayor fama cuentan también con estadísticas que los hacen temibles de enfrentar en un partido.

Por eso, quien quiera ser exitoso en FIFA Ultimate Team está obligado a gastar mucho dinero para conseguir a los mejores jugadores. La otra forma de adquirirlos es a través del intercambio dentro del título. Hacer negocios con cartas por fuera de este sistema es severamente sancionado por EA Sports.

Iconos de FUT presentes en FIFA 20.

EA Sports comenta sobre el escándalo de corrupción «EA Gate» en FIFA 21

El hecho se habría quedado en un simple rumor si no fuera porque la propia EA confirmó que está adelantando una investigación para para descubrir a los responsables de «este comportamiento inaceptable«. Sin llamarlo «corrupción», EA anunció que «tomará acciones ante cualquier empleado involucrado en esta actividad» que ocurre en FIFA 21.

Recientemente la compañía compartió un comunicado en el que da detalles sobre el operativo. En él se explica cómo la compañía otorga contenido especial (como cartas raras) a ciertas personas. Estos elementos se pueden generar fácilmente para tres situaciones: reponer contenido perdido a jugadores por problemas técnicos, comprobar su funcionamiento en servidores de prueba, y regalar contenido a deportistas, artistas o empleados de EA Sports que hayan colaborado con el juego.

No obstante, cualquiera de estos elementos no es transferible. Este detalle es fundamental, porque todas las negociaciones aclaran que una vez comprados los elementos, estos no pueden ser intercambiados a otros jugadores. Es decir, efectivamente hay trabajadores dentro de EA Sports que se aprovechan del sistema de regalo de contenido para enriquecerse.

La compañía todavía no ha dado con responsables, pero asegura que mantendrá informado al público ante cualquier novedad sobre EA Gate en FIFA 21.

Vía: Polygon.

Fuente: EA Sports.