Puede que ya no oigamos hablar tanto de fútbol como en los días del mundial, pero los videojuegos se encargan de mantenernos amarrados al deporte rey. Como ejemplo tenemos a los fanáticos de FIFA 23, que en días pasados se unieron para elegir a sus jugadores favoritos y formar el equipo perfecto del año: el ‘Toty’ (‘team of the year’).

De acuerdo a EA, más de 10 millones de jugadores votaron para elegir a los 11 mejores de un grupo de más de 100 jugadores. Vamos a conocer el resultado.

El equipo del año ‘TOTY’ de EA Sports para FIFA 23

Delanteros

Karim Benzema (Francia) – Real Madrid

Kylian Mbappé (Francia) – Paris Saint-Germain

Lionel Messi (Argentina) – Paris Saint-Germain

Mediocampistas

Jude Bellingham (Reino Unido) – Borussia Dortmund

Kevin De Bruyne (Bélgica) – Manchester City

Luka Modrić (Croacia) – Real Madrid

Defensores

Achraf Hakimi (Marruecos) – Paris Saint-Germain

Éder Militão (Brasil) – Real Madrid

Theo Hernández (Francia) – AC Milan

Virgil van Dijk (Países Bajos) – Liverpool

Arquero

Thibaut Courtois (Belgica) – Real Madrid

Entre todos ellos, Mbappé tuvo el porcentaje más alto de votos entre los delanteros con un 23%. Kevin De Bruyne en los mediocampistas con 21% y Achraf Hakimi para defensa con 15%. Thibaut Courtois fue elegido como el mejor arquero por más de la mitad de los votantes (56%).

La alineación completa del equipo del año TOTY estará disponible en FIFA 23 a partir del 26 de enero. Los jugadores de FIFA Online la encontrarán unos días antes, el 20 de enero, y en FIFA Mobile a comienzos del mes siguiente. Volviendo a FIFA 23, los ítems de los delanteros estarán activos del 20 al 21 de enero, de los mediocampistas del 22 al 23 de enero, y de los defensores y el arquero del 24 al 25.

Los jugadores que se quedaron por fuera de esta selección titular por pocos votos fueron los siguientes:

Delantero: Erling Haaland (Noruega) – Manchester City

Mediocampista: Federico Valverde (Uruguay) – Real Madrid

Defensa: João Cancelo (Portugal) – Manchester City

Pueden leer nuestra reseña de FIFA 23 siguiendo este enlace.

Fuente: comunicado oficial de EA