FIFA Heroes, así es el videojuego oficial con las mascotas del Mundial de fútbol del 2026

Desde inicios del 2023 conocemos que EA Sports FC es el nuevo nombre de la otrora franquicia de Electronic Arts conocida como FIFA. Luego, a mitad del 2024, les reportamos que la FIFA —sin anunciar un nuevo juego para su franquicia— anunció una colaboración con Rocket League. Ahora, luego de muchos rumores —de los cuales ninguno atinó— la Federación Internacional de Fútbol Asociación por fin reveló cuál será el videojuego que heredará el nombre de la franquicia FIFA.

FIFA Heroes un videojuego protagonizado por las mascotas de los mundiales de fútbol

FIFA Heroes será un título de fútbol arcade de cinco contra cinco que promete ser —lejos de un simulador— una experiencia rápida y dinámica. Desarrollado en colaboración con Solace y el estudio neoyorquino Enver, el juego tiene previsto su lanzamiento para algún momento del 2026 y estará disponible para consolas PlayStation, Xbox, Switch y dispositivos móviles iOS y Android.

No hubo jugabilidad, pero un espacio para una publicidad sí.

El concepto central de la jugabilidad de FIFA Heroes se enfoca en crear un juego vertiginoso con dinámicas físicas y movimientos de poder en partidos rápidos de 5 contra 5. Básicamente, a falta de un vídeo con la jugabilidad, se podría decir que FIFA Heroes propone algo similar a Mario Strikers. Además, de estos enfrentamientos, los jugadores tienen la opción de abordar el modo “jugador contra entorno” (PvE) y progresar en la carrera de su club a través de desafíos arcade que aún no han sido especificados por los desarrolladores.

¿Qué personajes estarán disponibles en el lanzamiento de FIFA Heroes?

En FIFA Heroes, por primera vez, las mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA —entre estas las del 2026— estarán disponibles. Por el momento, se ha confirmado la inclusión de Maple (Canadá), Zayu (México) y Clutch (Estados Unidos), cada uno con sus propias superhabilidades y movimientos especiales dentro del juego. Adicionalmente, otras mascotas de diferentes mundiales de fútbol, junto a grandes iconos del deporte rey y diferentes colaboraciones con otras franquicias, se esperan que colaboren a engrosar la lista de personajes seleccionables de FIFA Heroes.

Vía: FIFA Heroes