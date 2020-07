¿Recuerdan Fight of Animals, el juego de peleas protagonizado por memes de animales? Desarrollado por Digital Craft, estudio también responsable de crear Fight of Gods, este título salió a la venta para PC y Nintendo Switch a finales de 2019. Aunque no ha gozado de mucha notoriedad en la escena competitiva, fue bien recibido por los usuarios de ambas plataformas.

Para fortuna de aquellos que no posean un PC o Switch, Fight of Animals ha llegado a una plataforma mucho mas accesible. A través de un tráiler, Digital Craft ha revelado que ya está disponible para dispositivos móviles alrededor del mundo como un título ‘free-to-play’.

¿Cómo se diferencia de las otras versiones?

Titulada Fight of Animals: Solo Edition, esta versión del juego de peleas posee varias diferencias con respecto a la que arribó a PC y la consola híbrida de Nintendo. La más importante es sin lugar a duda un sistema de combos simplificado. Otra diferencia importante es que Solo Edition solo cuenta con los siguientes modos de juego: arcade, desafío y entrenamiento. También ofrece acceso a un minijuego en el que enfrentan a Fat Seal.

A diferencia de la versión que llegó a PC y la consola híbrida de Nintendo, Solo Edition al principio solo permitirá que los jugadores escojan a un personaje: Power Hook dog. A medida que jueguen, podrán desbloquear los otros nueve luchadores. También pueden pagar 5 dólares —18.250 pesos colombianos, más o menos— para acceder automáticamente a toda la plantilla.

Fight of Animals: Solo Edition ya puede descargarse en Google Play y App Store. Sin embargo, cabe señalar que el juego no es compatible con todos los modelos de celulares.

Fuente: canal oficial de Digital Crafter en YouTube