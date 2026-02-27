Figuras Amiibo de Grace y Leon de Resident Evil Requiem ya tienen fecha de salida

Aunque ya habíamos visto cómo lucen las nuevas figuras Amiibo de Resident Evil Requiem, en concreto las de Grace Ashcroft y el legendario Leon S. Kennedy, ambas no tenían todavía fecha de lanzamiento. Puedes escanear estas figuras en Switch 2 para recibir aspectos de armas dentro del juego. Las figuras Amiibo de Grace y Leon estarán disponibles el 30 de julio del 2026.

Regresa una vez más a la ciudad del desastre y la desesperación. Una ciudad del medio oeste de Estados Unidos, sede de la antigua compañía farmacéutica global Umbrella. Ante el brote zombi de 1998, el gobierno aprobó una operación de esterilización, un ataque con misiles contra la ciudad para intentar controlar rápidamente la situación, pero esto fue rápidamente encubierto.

Grace Ashcroft

Una analista de inteligencia del FBI que demuestra una gran concentración y perspicacia en el razonamiento y análisis deductivo. La muerte de su madre la conmovió profundamente, convirtiéndola en una persona introvertida que se sumerge en el trabajo. Así que se dirige sola al hotel abandonado para investigar esta misteriosa muerte.

Leon S. Kennedy

Uno de los supervivientes del incidente de Raccoon City. Con un fuerte sentido de la justicia y capacidades físicas a la altura, ha respondido a numerosos brotes desde aquel fatídico día. Ahora, como un experimentado agente de la DSO que combate el bioterrorismo, ha regresado para investigar la última oleada de muertes.

Resident Evil Requiem se encuentra disponible en PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 y PC.