Videojuegos

Figuras Amiibo de Grace y Leon de Resident Evil Requiem ya tienen fecha de salida

Que un Amiibo es una luz, brillando en la oscuridad.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Aunque ya habíamos visto cómo lucen las nuevas figuras Amiibo de Resident Evil Requiem, en concreto las de Grace Ashcroft y el legendario Leon S. Kennedy, ambas no tenían todavía fecha de lanzamiento. Puedes escanear estas figuras en Switch 2 para recibir aspectos de armas dentro del juego. Las figuras Amiibo de Grace y Leon estarán disponibles el 30 de julio del 2026.

Regresa una vez más a la ciudad del desastre y la desesperación. Una ciudad del medio oeste de Estados Unidos, sede de la antigua compañía farmacéutica global Umbrella. Ante el brote zombi de 1998, el gobierno aprobó una operación de esterilización, un ataque con misiles contra la ciudad para intentar controlar rápidamente la situación, pero esto fue rápidamente encubierto.

- Publicidad -
Resident Evil Requiem Amiibo

Grace Ashcroft

Una analista de inteligencia del FBI que demuestra una gran concentración y perspicacia en el razonamiento y análisis deductivo. La muerte de su madre la conmovió profundamente, convirtiéndola en una persona introvertida que se sumerge en el trabajo. Así que se dirige sola al hotel abandonado para investigar esta misteriosa muerte.

Leon S. Kennedy

Uno de los supervivientes del incidente de Raccoon City. Con un fuerte sentido de la justicia y capacidades físicas a la altura, ha respondido a numerosos brotes desde aquel fatídico día. Ahora, como un experimentado agente de la DSO que combate el bioterrorismo, ha regresado para investigar la última oleada de muertes.

Resident Evil Requiem se encuentra disponible en PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 y PC.

🦝

¿Amiibo o enemigo?

Guía de Resident Evil Requiem: cómo abrir el maletín de la oficina de S.T.A.R.S.
Guía de Resident Evil Requiem: cómo abrir el…
Guía de Resident Evil Requiem para resolver el puzzle de Barry y abrir el casillero de JoJo en la comisaria de Raccoon City
Guía de Resident Evil Requiem para resolver el…
Guía Resident Evil Requiem: ubicación y códigos de todas las cajas fuertes
Guía Resident Evil Requiem: ubicación y…
Cuáles son los escenarios y locaciones de Resident Evil Requiem
Cuáles son los escenarios y locaciones…
Guía Resident Evil Requiem: ubicación de todos los Mr. Racoon
Guía Resident Evil Requiem: ubicación de…
Más de:
Resident Evil Requiem Resident Evil Requiem
Estos son los dos personajes de Stardew Valley con los que podremos casarnos en las versión 1.7
Guía de Resident Evil Requiem: cómo abrir el maletín de la oficina de S.T.A.R.S.
Guía de Resident Evil Requiem para resolver el puzzle de Barry y abrir el casillero de JoJo en la comisaria de Raccoon City
Roblox Códigos de Uma Racing (marzo 2026)
Roblox Códigos de Fruit Battlegrounds (marzo 2026)
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Baki: guía de cómo ver y leer la obra de Keisuke Itagaki
Siguiente artículo Guía de Resident Evil Requiem para resolver el puzzle de Barry y abrir el casillero de JoJo en la comisaria de Raccoon City
No hay comentarios

Lo último

Baki: guía de cómo ver y leer la obra de Keisuke Itagaki
Anime y Manga
¡Felices 30 años Pokémon! Japón celebra con una amplia colección de ‘merchandising’ en los Pokémon Center
Cultura POP
Pie grande llegará a «aguar la fiesta» en la actualización Bosques profundos de Fallout 76
Videojuegos
Cómo atrapar todos los jabalíes dorados en God of War: Sons of Sparta
Videojuegos