Filtración revela detalles de la colaboración de South Park con Fortnite

Tras el enorme éxito de la temporada de Los Simpson no nos extraña descubrir que otras comedias animadas están buscando alguna forma de llegar a la Isla. Parece que la próxima gran colaboración será con la controversial South Park, pues una filtración revela la clase de skins y elementos inspirado en la serie que aparecerán en Fortnite en las próximas semanas.

De acuerdo a Hypex, uno de los más confiables informantes y mineros de datos de Fortnite, el ‘crossover’ con la caricatura creada por Trey Parker y Matt Stone tendrá lo siguiente:

Multiples skins con estilo ‘mecha’ similar a los que usan los atuendos de Morty, Bart Simpson y Lisa Simpson.

similar a los que usan los atuendos de Morty, Bart Simpson y Lisa Simpson. Anomalía de grieta «todos matan a Kenny» en la que los jugadores recibirán Dispositivos de autorreanimación automáticamente

en la que los jugadores recibirán automáticamente Uno de los personajes de South Park será un jefe en el mapa que dará un Medallón de Reinicio como botín.

en el mapa que dará un Medallón de Reinicio como botín. Objeto Mítico: la Vara de la verdad (‘Stick of Truth’ en inglés)

(‘Stick of Truth’ en inglés) Objeto consumible inspirado en la serie.

Al momento de hacer esta nota no conocemos la fecha en que podría comenzar la colaboración de South Park con Fortnite ni se han filtrado imágenes de las skins. Esperamos poder compartir más información al respecto en las siguientes semanas, pues se espera que este ‘crossover’ sea parte de la temporada actual.