Filtración confirma que la versión remasterizada de Horizon Zero Dawn está en camino

Parece que las versiones mejoradas de los juegos de The Last of Us le funcionaron bien a Sony, pues hará lo mismo con otra de sus franquicias más populares. La existencia de una versión remasterizada de Horizon Zero Dawn en desarrollo para PS5 ha sido rumoreada durante mucho tiempo, pero una filtración de la ESRB ha confirmado que es real y que debería ser anunciada muy pronto.

El 18 de septiembre de 2024 apareció una entrada para la versión remasterizada del primer juego de Aloy — apropiadamente llamada Horizon Zero Dawn Remastered — en la base de datos de la ESRB con una clasificación ‘T’ o apropiada para adolescentes.

la ESRB o Tablero de clasificación de software de entretenimiento es la organización encargada de asignar etiquetas por edades a los videojuegos. La aparición de un juego en su base de datos es prácticamente una confirmación de su existencia.

La filtración confirma que Horizon Zero Dawn Remastered no solo saldrá para PS5, sino también para PC. De momento no conocemos su posible fecha de lanzamiento, pero PlayStation debería realizar un anuncio muy pronto, probablemente en la presentación State of Play programada para este mismo mes.

