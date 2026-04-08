Filtración de la versión 6.6 (Luna V) de Genshin Impact revela detalles sobre Nicole, Prune y Lohen

Linnéa y la versión 6.5 ya están disponibles, pero no hemos terminado de conocer el nuevo contenido y ya estamos mirando al futuro. Con la llegada de una nueva versión siempre llega la infaltable filtración de la siguiente actualización. Eso significa que ya conocemos muchos detalles sobre la versión 6.6 (Luna V) de Genshin Impact —que debería llegar el 19 de mayo de 2026— incluyendo nueva información sobre los nuevos personajes Nicole, Prune y Lohen.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Hoyoverse. Seguir

Si están al día con las misiones de Nod Krai, Nicole no necesita presentación. Ella es miembro del Aquelarre y era un ángel que ha estado presente en Teyvat desde hace cientos de años, por lo que conoce su historia mejor que nadie. Será un personaje de soporte Pyro que usa un Catalizador como arma y ya hay quienes dicen que puede ser el reemplazo para Bennet que muchos estaban esperando.

La habilidad elemental de Nicole no solo causará daño Pyro en un área de efecto, sino que aumentará el ataque de los miembros del equipo y les proporcionará un escudo cuya efectividad escala con el ATQ de ella. Su habilidad definitiva hace que los ataques de los aliados se dupliquen y esto tiene más efectividad con otros personajes taumatúrgicos (una vez desbloqueamos la habilidad taumatúrgica de Nicole).

Su habilidad pasiva puede invocará a un Seelie para que muestre el camino con un efecto similar al de la Brújula buscatesoros de la región (requiere desbloquear la brújula primero).

Luego tenemos a Prune. Este personaje de 4 estrellas también usará un Catalizador y tendrá Visión Anemo.

Con su habilidad elemental blande un Martillo capaz de crear torbellinos los cuales, al combinarse con otro elemento, cambiarán las propiedades del martillo. Su habilidad definitiva usa un Cascabel Cautivabrujas para seguir causando efecto Anemo.

Ella también se puede volver un personaje taumatúrgico al completar la misión respectiva.

El último de los personajes que llegarán a Genshin Impact en la versión 6.6 (Luna V) según la filtración es Lohen. Este miembro de los Caballeros de Favonius es de cinco estrellas, usará una Lanza y el elemento Cryo.

La habilidad elemental de Lohen acumular le permite acumular ‘exultación’ y así usar una habilidad secundaria especial llamada ‘Grabado hasta la médula’, inbuyéndose de elemento Cryo. Los demás personajes cercanos del equipo pueden dar ‘entusiasmo’ a Lohen para aumentar el daño esta habilidad. Con su habilidad definitiva consume todo el ‘entusiasmo’ para causar daño Cryo.

Además de esta información sobre Nicole, Lohen y Prune, gracias a la filtración también supimos que en la versión 6.6 (Luna V) de Genshin Impact tendremos las cartas de Lauma y Flins para el minijuego Invocación de los Sabios, un nuevo minijuego de combate con el regreso de nuestro shiba inu favotiro y un nuevo conjunto de artefactos de Recarga de Energía que aumenta el bono de daño elemental de los personajes taumatúrgicos.

Sigan pendientes de GamerFocus porque pronto tendremos guías de ‘build’ y materiales de mejora para estos tres nuevos personajes.

Otras guías de personajes

Genshin Impact es un juego gratis con microtransacciones disponible para PS5, Xbox Series X|S, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.