Filtran la fecha de lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 7, no saldrá inicialmente para Switch 2

Hay muchos ‘leakers’ en la industria, pero son pocos en los que confiamos y uno de ellos es definitivamente billbil-kun. Este informante francés suele revelar información muy precisa y unas pocas semanas después de filtrar acertadamente la información de lanzamiento de Battlefield 6, vuelve para hacer lo mismo con la otra gran saga de acción militar: filtró la fecha de lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 7 y las plataformas a las que llegará.

Según la publicación de billbil-kun en el sitio web Dealabs, la fecha de lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 7 será el viernes 14 de noviembre de 2025. Esta fecha ya se había rumoreado antes, pero el informante dice que ha confirmado que es cierta.

Sobre las plataformas a las que llegará, dice que lo veremos inicialmente tanto en la actual como en la pasada generación. Podremos jugar el nuevo CoD en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y en PC. A pesar del acuerdo firmado por Microsoft que dice que lanzará todos los nuevos juegos de la saga en consolas de Nintendo, no hay mención de su llegada a Switch ni a Switch 2 (aunque eso no significa que no será lanzado eventualmente para una de ellas).

Lo último mencionado por billbil-kun es que tendrá un lanzamiento físico (eso no es ninguna sorpresa) y que la venta anticipada empezará el 19 o el 20 de agosto, unas horas después de la presentación de un nuevo tráiler del juego en Gamescom ONL 2025.

Todavía conocemos muy pocos detalles sobre la jugabilidad e historia de Call of Duty: Black Ops 7, pero el avance revelado durante el pasado Xbox Games Showcase sugiere una trama futurista con elementos de drama psicológico y corporaciones malvadas. Algunos jugadores y organizaciones quieren animar a la comunidad a no comprar este juego como protesta contra los despidos masivos en Xbox y la relación de Microsoft con el gobierno de Israel.