Filtración revela todos los jefes ‘Robot Masters’ de Mega Man: Dual Override

La misma filtración de logros que nos permitió conocer cuáles serán los mundos de Disney en Kingdom Hearts IV también nos reveló los nombres de todos los ocho jefes o «Robot Masters» que vamos a enfrentar en Mega Man: Dual Override, además de los jefes finales que encontraremos en los tradicionales niveles del Dr. Wily.

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Si nos pasamos por la página del juego en la plataforma Exophase descubriremos que este juego tiene un logro por derrotar cada uno de los jefes. Eso nos permitió conocer que los jefes serán:

Twinkle Girl

Jet Man

Boats Man

Tank Man

Sand Woman

Cook Man

Cleanser Man

Build Men

Además de estos Robot Masters, la filtración reveló que los jefes finales de Mega Man: Dual Override serán Bass, «Wily el grande» y un enemigo descrito como «El Máximo rival». El nombre del logro (‘not my Forte’) sugiere que este podría ser otra versión de Bass ya que Forte es el nombre de este personaje en Japón.

De esta lista de jefes ya conocíamos a Twinkle Girl, que apareció en el primer tráiler de jugabilidad y de inmediato se convirtió en una de las favoritas de los fans.

También nos alegra descubrir que ella no será el único Robot Master femenino de Mega Man: Dual Override, pues también podemos confirmar que habrá otra llamada Sand Woman. Con ella serían tres los jefes femeninos que hemos tenido en toda la serie clásica de Mega Man, acompañados solo de Splash Woman de Mega Man 9. Ojalá sigamos teniendo más chicas y mujeres robot en futuros juegos de la saga.

Otro jefe que nos llama la atención es Build Men que por su nombre podemos asumir que será más de un robot. También nos enteramos mediante esta filtración que Cleanser Man fue el diseño ganador del concurso de diseño de Robot Masters. La imagen de abajo fue el diseño original, habrá que ver cómo cambió al ser adaptado al juego.

Otro personaje que aparecerá en el juego, pero no será un jefe, es Proto Man. Ya está confirmado que el buen ‘Blues’ será un personaje controlable y que se pondrán a la venta nuevos Amiibo tanto de él como de Mega Man.

Mega Man: Dual Override saldrá para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y en PC en el segundo trimestre de 2027.