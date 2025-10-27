Filtran primero de los juegos de PS Plus Essential de noviembre de 2025

Ya no se filtra la información de todos los juegos que llegarán al servicio por suscripción de PlayStation, pero al menos se filtra uno de ellos. Gracias al siempre confiable informante billbil-kun de la página frances Dealabs nos enteramos cuál será el título que encabezará la lista de juegos de PS Plus Essential en el mes de noviembre de 2025.

De acuerdo a esta imagen promocional filtrada, será Stray para PS4 y PS5.

Este juego y dos más que aún no conocemos estarán disponibles en el servicio PS Plus Essential Extra y Deluxe entre el martes 4 de noviembre y el martes 2 de diciembre de 2025. Una vez agregados a la biblioteca, pueden conservarlos todo el tiempo que mantengan activa la suscripción a PS Plus.

Stray es una fantástica aventura que combina exploración, resolución de acertijos, sigilo y hasta plataformas. Controlamos a un gato en un mundo posapocalíptico que cae en un mundo subterráneo habitado por robots y ahora busca la forma de regresar a la superficie. Pueden leer nuestra reseña aquí.

Actualizaremos esta nota cuando conozcamos cuáles serán los otros dos juegos.

Todavía tienen algunos días para redimir los juegos de PS Plus Essential de octubre de 2025 —Alan Wake 2, Goat Simulator 3 y Cocoon— si no lo han hecho aún, pues estarán disponibles hasta el 4 de noviembre.