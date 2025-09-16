Filtración revela disfraces de Piratas del Caribe en Fall Guys

Ya comenzó una nueva temporada en Fall Guys y aunque es temática de Halloween, los mineros de datos revelaron que también tendrá ‘skins’ aptas para una aventura en altamar: disfraces de Jack Sparrow y Davy Jones de la serie de películas de Disney Piratas del Caribe.

De acuerdo a la filtración hecha por el informante FGLeaksAndInfo, estos disfraces estarán a la venta en el juego entre el jueves 18 y el jueves 25 de septiembre de 2025. Pueden ver cómo lucen en la imagen a continuación.

Además de los disfraces de Jack Sparrow y Davy Jones, la colaboración de Piratas del Caribe con Fall Guys traerá una celebración inspirada en la icónica escena de aparición de Jack Sparrow en la primera película de la serie y el título ‘Vida pirata’.

Pueden ver todos los disfraces, celebraciones, títulos y demás objetos cosméticos que llegaron a Fall Guys en la actualización en este video de FGLeaksAndInfo.

Respecto a los objetos que ya están disponibles, desde el martes 16 de septiembre tenemos un nuevo pase de estrellas con temática de científicos locos y terror. También anunciaron que vamos a tener un evento de Halloween durante todo octubre.