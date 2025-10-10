Filtración revela el planeador de Los Simpson en Fortnite: una genial referencia a Kang y Kodos

Llevamos mucho tiempo escuchando rumores sobre una colaboración entre Los Simpson y Fortnite que no solo va a traer skins de personajes tan populares como Homero y Marge al juego, sino que también va a convertir parte del mapa en Springfield. Aunque los informantes están seguros de que este ‘crossover’ es real y que llegaría en noviembre de 2025 para cerrar el capítulo 6, esta es la primera vez que vemos un objeto en el juego que confirma que todo es cierto.

El informante y minero de datos Hybrid ha publicado en su cuenta de Twitter un video que muestra el primero de los objetos cosméticos de Los Simpson en Fortnite un planeador que nos muestra como la nave espacial de Kodos y Kang atrapan al jugador en un campo antigravedad.

Pueden ver el video en la publicación insertada a continuación.

Este planeador resulta muy apropiado porque Kodos y Kang son personajes tradicionales de «La casita del horror», los especiales de noche de brujas de Los Simpson, y esta revelación llega justo en el estreno del evento Fortnite: Pesadilla 2025.

Al momento de hacer esta nota no tenemos información precisa sobre cuándo llegará este planeador al juego ni de la fecha de inicio del ‘crossover’ con la popular serie de la familia amarilla.