Filtración revela la fecha de lanzamiento de Starfield en PS5

¿Recuerdan esa infame presentación de 2024 en la que Phil Spencer anunció que Xbox comenzaría a lanzar juegos para PS5 pero que «no son Starfield ni Indiana Jones«? Todos sabemos cómo salió eso y que Indiana Jones y el Gran Círculo efectivamente salió para la consola de Sony. Ahora también lo hará el juego mencionado que faltaba. Era cuestión de tiempo para que Starfield saliera para PS5 y según una filtración de una fuente bastante confiable, incluso tiene fecha de lanzamiento.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Starfield. Seguir

Tanto Graczdari del sitio web polaco PPL como billbil-kun del sitio frances Dealabs aseguran que este juego de Bethesda se pondría a la venta para PlayStation 5 el martes 7 de abril de 2026. Billbil-kun también dice que tendrá una edición estándar y otra premium con precios más bajos que los de su lanzamiento en Xbox (por lo menos en euros). La primera costaría 49,99 € y la segunda 69,99 € (217.000 y 305.000 pesos colombianos aproximadamente).

La filtración continúa con la supuesta fecha en la comenzaría la preventa de esta versión del juego. Estas se activarían el martes 17 o el miércoles 18 de marzo de 2026. Si el juego no ha sido anunciado oficialmente antes, esas serían las posibles fechas en las que Bethesda revelaría la noticia.

Aunque debemos recordarles que esta filtración no está confirmada y no podemos asegurar con 100% de seguridad que el 7 de abril sí será la fecha de lanzamiento de Starfield en PS5, estamos bastante convencidos de que sí será así. Billbil-kun es un informante muy confiable que no se ha equivocado en el paso.

Starfield es un juego de rol con temática de ciencia ficción que nos lleva a explorar diferentes planetas y el mismo espacio con una estética que Bethesda describió como «NASApunk». Sigue los pasos de otras series de la misma casa como The Elder Scroll y Fallout, pero fue muy criticado en su lanzamiento por su tosca jugabilidad, promesas incumplidas y una gran cantidad de bugs, aunque la mayoría fueron corregidos con parches. También está disponible para Xbox Series X|S y para PC.