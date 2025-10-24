Filtración revela skins, objetos, mapa y fecha de Los Simpson en Fortnite

No era ningún secreto que Fortnite tendrá una colaboración con Los Simpson, pues veníamos escuchando rumores al respecto desde hace meses e incluso sabíamos que además de las skins de Homero, Marge y los demás, también tendríamos un mapa especial inspirado en Springfield. Incluso pudimos ver anticipadamente el planeador de Kodos y Kang. Ahora está más que confirmado porque se filtró una pantalla de carga que muestra varias de las skins y objetos cosméticos, así como una versión preliminar del nuevo mapa.

Gracias a Shiina_BR, cuyas filtraciones siempre son certeras, pudimos ver cómo lucirán las skins de los personajes creados por Matt Groening en el juego. Aquí tienen la pantalla de carga de la próxima temporada.

Gracias a esto podemos confirmar la presencia de los siguientes atuendos de Los Simpson en Fortnite:

Homero Simpson

Marge Simpson

Bart Simpson (usando un mecha al estilo de Morty)

Lisa Simpson (usando un mecha al estilo de Morty)

Moe Szyslak

Ned Flanders

Krusty el Payaso

Tomy (Scratchy)

Una versión de Palito de pescado fusionado con Blinky

Una versión ‘simpsonesca’ de Bananín

En cuanto a objetos cosméticos, vehículos y armas tenemos:

Martillo automático de Homero

Control remoto abregrietas

Aspiradora de Marge (inspirada en el videojuego beat em’ up)

Carro de Homero

P laneador de Kodos y Kang

Planeador Bigote de Flanders

Además de todo esto, sabemos que el mapa de la próxima temporada de Fortnite estará basado en Springfield. El informante y filtrador Jorge_Most_ publicó esta imagen de la supuesta versión de la isla en la que jugaremos el próximo mes. Este cuenta con puntos de interés icónicos inspirados en la Planta nuclear, Avenida Siempreviva, el Bar de Moe, la casa del árbol de Bart, una versión de Burd llamada Burd-E-Mart y más escenarios sacados de la serie animada.

Tengan en cuenta que este mapa parece sacado de una versión en construcción y podría ser muy diferente cuando finalmente llegue al juego.

Si no ha cambios de planes, la temporada de Los Simpson en Fortnite empezaría el sábado 1 de noviembre de 2025. Debería ser una temporada corta similar a la de Star Wars que tuvimos a comienzos de este año.