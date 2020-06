Se filtran supuestos detalles del RPG de Harry Potter

Los fanáticos de Harry Potter no están pasando por un buen momento. Las películas de Criaturas Fantásticas no han tenido la aceptación de la saga principal, el juego móvil Wizards Unite no despegó y la autora J. K. Rowling ha sufrido mucho desprestigio por comentarios en Twitter considerados ofensivos hacia la comunidad transexual. Afortunadamente, hay una esperanza en el futuro y su nombre es Hogwarts: A Dark Legacy.

Ese es el nombre que supuestamente tendrá el RPG de esta franquicia que está actualmente en desarrollo en Warner Bros. Games. Este es el juego antes conocido como Wizarding World, cuyo primer video se filtró en 2018. Ahora, una nueva filtración nos da detalles al respecto.

Antes que nada, hay que aclarar que nada de esto ha sido confirmado.

Podremos crear nuestro protagonista, un estudiante de quinto año que ha sido trasladado a Hogwarts de otra escuela. Jugamos hasta la graduación y su primer año como Auror. De nuestras decisiones al crear el personaje depende la Casa a la que entremos. Cada una tiene su propia línea de misiones.

La historia se desarrolla tiempo después del final de las novelas de Harry Potter y aparecerán algunos de los personajes de estas, incluyendo el protagonista.

Tendrá un sistema de moralidad que determinará los hechizos que podemos usar, cinco árboles de habilidades y una mecánica de rivales inspirada en el ‘sistema némesis’ de Shadow of Mordor. También permitirá explorar con relativa libertad y sitios como Hogwarts, Hogsmeade y el Ministerio de Magia servirán como centrales para viajar a otras zonas.

Por último, todo parece indicar que será una aventura relativamente oscura, no necesariamente para niños.

Esto suena muy interesante y deseamos que sea verdad. Esperamos que Warner Bros. Games no tarde en revelar información oficial sobre Hogwarts: A Dark Legacy.

Fuente: Reddit