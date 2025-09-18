Filtración sugiere que SEGA anunciará Yakuza Kiwami 3 en TGS 2025

Meses atrás, SEGA lanzó Yakuza 0 Director’s Cut de manera exclusiva para Nintendo Switch 2. Así que, lo que muchos están esperando es que en Tokyo Game Show 2025 la desarrolladora japonesa revelará cuando sale este juego a para otras plataformas. Ahora, gracias a un error al actualizar el sitio web oficial del estudio japonés, se pudo ver listado el título Yakuza Kiwami 3.

El error fue corregido rápidamente, pero como saben el internet nunca olvida y siempre quedan rastros.

¿Cuándo será el anuncio de Yakuza Kiwami 3?

El miércoles 24 de septiembre se llevará a cabo el RGG Summit 2025, evento que tiene como fin revelar las últimas actualizaciones sobre los próximos juegos del Ryu Ga Gotoku Studio. Así que, lo más seguro es que durante este evento se anuncie —no solo noticias sobre el nuevo Virtua Fighter— sino también se anuncie Yakuza Kiwami 3.

¿Cuándo es Tokyo GameShow 2025?

Tokyo Game Show 2025, se celebrará del 25 al 28 de septiembre en Makuhari Messe, Chiba, Japón. Además de su participación física en la feria, SEGA llevará a cabo un stream diario donde tendrá actualizaciones sobre todos los juegos que llevará a la feria.

La transmisión de SEGA en Tokyo Game Show 2025 inicia el miércoles 24 de septiembre a las 8:15 P.M. hora de Colombia.

Estos son algunos de los juegos que llevará SEGA a la feria:

Sonic Racing: CrossWorlds

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

Persona 3 Reload Nintendo Switch 2 Edition

Persona 5: The Phantom X

Football Manager 26

Sega Football Club Champions 2025

EA Sports FC 26

Borderlands 4

Project Motor Racing

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Adicionalmente, el sitio web de SEGA en TGS 2025 lista cuatro juegos de SEGA sin anunciar, es probable que uno de estos cuatro juegos sin revelar sea Yakuza Kiwami 3.

