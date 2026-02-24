Videojuegos

Filtraciones de la beta de la versión Luna VI (6.5) de Genshin Impact revelan nuevo mapa, detalles sobre Linnéa y más

Todavía tenemos mucho que hacer en Mondstadt.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Seguir
Lectura de 3 min

Hoy es día de celebración para los fanáticos del juego. No solamente empieza la nueva versión del juego, sino que empezamos a conocer detalles de la beta de la siguiente versión gracias a las filtraciones. Ya conocimos detalles interesantes sobre el nuevo mapa al norte de Mondstadt, el nuevo personaje Geo Linnéa y mucho más de la versión Luna VI (6.5) de Genshin Impact.

Todo lo que vamos a mencionar a continuación se conoce gracias al trabajo de informantes como TeamMeow, HoyoMusic y Seele, recopilados por cuentas de Twitter como Genshin Universe.

Nuevo mapa de la versión Luna VI (6.5)

Como seguramente ya sabían gracias a los rumores, el nuevo mapa de la versión Luna VI (6.5) de Genshin Impact será el Puerto Dornman, ubicado al norte de Mondstadt y posible lugar de partida hacia Snezhnaya.

También tenemos imágenes de cómo lucirá esta región en el juego.

Parece que durante esta versión visitaremos una nueva sub-zona llamada Espacio de Asmoday. No conocemos aún detalles de la trama, pero podemos ver cómo será en nuevas imágenes.

Nuevo personaje: Linnéa

Otra cosa que también sabíamos es que el nuevo personaje de la versión Luna VI (6.5) de Genshin Impact iba a ser Linnea, una experta en biología que trabaja como asesora para el Gremio de Aventureros en Nod Krai.

Linnea será un personaje cinco estrellas de soporte Geo que usa un arco. Podrá cambiar entre tres fases de ataque llamadas «Normal Increíble», «Super increíble» y «Máximo increíble» (traducciones nuestras, no sabemos los nombres oficiales en español aún), que alteran la forma en que usa un «martillo» para causar reacciones de Cristalización Lunar. Su habilidad definitiva también tienen la capacidad de curar.

Pronto tendremos una guía con todos los detalles con las habilidades y materiales de mejora de Linnéa en el que recomendaremos armas, equipo y un ‘build’ para ella,

Otros detalles de esta versión

Más cosas que sabemos de la versión Luna VI gracias a las filtraciones:

  • Supuestamente habrán cambios en la pantalla de inicio del juego
  • Habrá un nuevo jefe llamado ‘Guardían del Descendiente Celestial’ (o algo así)

Estamos pendientes de conocer nuevos detalles —oficiales o no— sobre la versión 6.5 de Genshin Impact para compartirlos con ustedes.

Genshin Impact es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, dispositivos móviles y PC.

