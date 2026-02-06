Filtraciones sugieren el calendario de lanzamientos de Xbox para el 2026

A finales de enero, los reportes fiscales de Xbox reflejaban que las ventas de las consolas continuaban disminuyendo. Ahora, algunas filtraciones recopiladas por The Verge han expuesto —supuestos— detalles sobre los planes de Microsoft (Xbox) para su división de videojuegos durante el año 2026.

Cuáles serán los planes de lanzamientos de videojuegos de Xbox en el 2026?

Según la filtración, los planes de Bethesda se centran en la expansión y modernización de sus títulos. El proyecto de remasterización de Fallout 3 continúa en desarrollo activo con el objetivo de igualar la calidad de la versión renovada de The Elder Scrolls IV: Oblivion. Paralelamente, se prevé la llegada de nuevo contenido y una actualización de gran importancia para Starfield en el corto plazo. La estrategia de Microsoft para Xbox este año se centra en cuatro de sus franquicias más importantes:

Forza Horizon 6: ambientado en Japón, su lanzamiento está confirmado para el 19 de mayo .

ambientado en Japón, su lanzamiento está confirmado para el . Halo: Campaign Evolved: el remake de la entrega original apunta al tercer trimestre de 2026 y a su vez será el debut de la franquicia en una consola PlayStation.

el remake de la entrega original apunta al y a su vez será el debut de la franquicia en una consola PlayStation. Beast of Reincarnation: el nuevo RPG de acción de Game Freak llegará en el verano de 2026 .

el nuevo RPG de acción de Game Freak llegará en el . Fable: el reinicio de la saga está programado para el otoño de 2026 .

el reinicio de la saga está programado para el . Gears of War: E-Day: la esperada precuela de la franquicia protagonizada por Marcus Fenix, la cual podría llegar al mercado a mediados del 2026.

la esperada precuela de la franquicia protagonizada por Marcus Fenix, la cual podría llegar al mercado a mediados del 2026. Kiln (Double Fine): juego multijugador competitivo previsto para abril de este año.

En cuanto al hardware y los servicios, la filtración afirma que Microsoft prepara el lanzamiento de un nuevo control para este año, el cual integrará tecnología Wi-Fi directa diseñada para minimizar la latencia en sesiones de juego desde la nube. Respecto a las consolas, la filtración habla de la salida de ediciones especiales de las consolas Xbox Series S|X, mientras que la transición hacia la nueva generación de plataformas está proyectada para iniciar en algún momento del 2027. Finalmente, en el área de servicios, se iniciarán pruebas para una modalidad gratuita de Xbox Cloud Gaming que operará bajo un modelo asistido por publicidad.

Via: The Verge