Filtran detalles de la supuesta consola PS6 portátil, la respuesta de PlayStation a Nintendo Switch

Moore’s Law Is Dead —mejor conocido como MLID— es un canal de YouTube con podcasts enfocados en tecnología que en el pasado ha hecho filtraciones que han resultado certeras. Es por eso que cuando dijeron que han visto documentación técnica no solo de la consola PlayStation 6, sino de una versión portátil de la PS6 con un ‘dock’ estilo Nintendo Switch, les prestamos atención.

De acuerdo a un reciente episodio, que pueden ver a continuación, se trata del proyecto de Sony con nombre clave «Canis», del cual no se sabía mucho hasta ahora aparte de que sería portátil que tendría una conexión USB-C para salida a dispositivos externos.

El informante explica que Sony está trabajando en una consola PlayStation 6 de sobremesa (con nombre clave Orion), pero que no sería la única versión de esta. La PS6 portátil la acompañaría y sería capaz de correr juegos por ella misma, no solo de hacer ‘streaming’ de ellos como hace actualmente la PlayStation Portal como PS5.

También dice que sería compatible con juegos de PS4 y PS5, tendrá una base con salida para televisión (estilo ‘dock’ de Switch) y que usará una APU de AMD APU con cuatro núcleos Zen 6c y dos más dedicados a tareas del sistema. Especula que podría salir a la venta en 2027 con un precio de $500 dólares estadounidenses (un poco más de dos millones de precios colombianos actuales).

Aunque Moore’s Law Is Dead es un informante confiable y su supuesta fuente —documentación técnica directamente AMD— es creíble, tenemos nuestras dudas. El mercado global —no solo de videojuegos— está bastante caótico y Sony podría decidir cambiar sus planes respecto a este proyecto. De momento, tendremos que esperar algo de información oficial sobre la PlayStation 6 y sobre esta supuesta PS6 portátil para estar seguros.

