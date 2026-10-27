Filtran tráiler del juego cancelado Transformers: Reactivate y lucía tristemente genial

A comienzos del año 2025 nos enteramos que el juego Transformers: Reactivate había sido cancelado por el estudio Splash Damage después de años de trabajo, pero los fanáticos de la franquicia no han dejado de pensar en el que iba a ser el primer nuevo juego AAA de los Autobots y Decepticons en muchos años. Ahora tenemos buenas razones para recordarlo ya que se filtró un tráiler de «uso interno» de los desarrolladores que muestra el estado avanzado en que se encontraba.

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El video fue descubierto por el usuario de Twitter EnderGuyZV2 y compartido por TFR Archives, un grupo de fanáticos de Transformers que está trabajando en un documental sobre este título. Pueden ver el video en la publicación compartida a continuación.

Full credit for this discovery goes to @EnderGuyZV2!!



TRANSFORMERS REACTIVATE GAMEPLAY TRAILER!!



From around October-November 2024! This is our first glimpse at what the $70 game was hoping for, and hopefully we learn more about this version as time goes on. pic.twitter.com/52GhgTUrtz — Nem – TFR Archives (@TFRArchive) October 26, 2026

De acuerdo a la filtración, este tráiler habría sido usado internamente por Splash Damage alrededor de octubre de 2024, tres meses antes de la cancelación oficial de Transformers: Reactivate y tres meses después de que Tencent retirará la financiación para su producción. Debido a eso se cree que fue usado para intentar atraer inversionistas que ayudarán a completarlo, lo cual no habría tenido éxito.

Transformers: Reactivate iba a ser un juego de disparos en tercera persona que nos iba a permitir controlar a diferentes Autobots y Decepticons que se habían unido para enfrentar una amenaza aún mayor sobre la Tierra. El tráiler revela gráficos y diseños de muy buena calidad y una jugabilidad llena de acción en la que los personajes alternan entre sus formas de robots y vehículos para desplazarse y combatir.

Es una lástima que este título no haya podido ver la luz del día. Debido a esto, Splash Damage no ha lanzado un nuevo juego en siete años desde que salío Gears Tactics en 2020. Se supone que están trabajando en un título conocido hasta ahora como Project Astrid, el cual no ha sido revelado oficialmente.