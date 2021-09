Final Fantasy IV Pixel Remaster disponible en Steam y móviles

La cuarta entrega clásica de Final Fantasy y primera en 16-bit finalmente recibe el tratamiento Pixel Remaster en Steam y móviles como sus tres predecesores. La historia del caballero oscuro Cecil vuelve a la vida gracias a Final Fantasy IV Pixel Remaster. Esta iteración es tan importante en la saga que no solo recibió un ‘remake’ 3D original para DS, sino una colección completa y redibujada para PSP junto con la secuela The After Years.

Cecil, caballero oscuro y capitán de los Red Wings, se opone al tiránico Reino de Baron a la par de varios aliados en la búsqueda por los cristales. En una misión para salvar el mundo que los llevará incluso hasta la luna. A su lado contará con Kain el dragón (de rango militar), Rosa la maga blanca, Rydia la invocadora y muchos más.

Final Fantasy IV fue el primer juego de la franquicia en introducir el sistema ATB (Active Time Battle), un estándar para futuras entregas donde el tiempo y las elecciones de comandos son cruciales en la batalla. Entre las novedades del Pixel Remaster, recibimos diseños redibujados por la artista original y actual colaboradora, Kazuko Shibuya.

La música de Nobuo Uematsu, también compositor original, igualmente es remasterizada en una majestuosa banda sonora. Mejorada jugabilidad, controles, interfaz de usuario y opciones de batallas automáticas son integradas a la mezcla. Como es de esperarse, un bestiario, galería de ilustraciones, reproductor musical y la posibilidad de guardar la partida en cualquier momento, hacen parte de las bonificaciones.

Al comprar la versión para Steam de Final Fantasy IV Pixel Remaster, es posible recibir tres arreglos musicales especiales, dos fondos de pantalla limitados y un 20% de descuento. El juego tiene un costo de $38.400 pesos colombianos con dicho descuento.

Fuente: Final Fantasy