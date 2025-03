Final Fantasy IX: Square Enix abre el sitio de celebración del aniversario 25

Pese a que los rumores sobre un posible ‘remake’ de Final Fantasy IX han estado circulando desde hace algún tiempo, nada ha sido confirmado oficialmente por Square Enix ante su próximo cuarto de siglo a celebrar. Final Fantasy IX, el último título 3D con fondos prerenderizados de la franquicia para la primera consola PlayStation, cumple 25 años el próximo 7 de julio desde su lanzamiento en Japón. Por este motivo, Square Enix ha lanzado un sitio web especial para celebrar el aniversario 25 de Final Fantasy IX.

Si bien no hay indicios por el momento de un nuevo juego relacionado, la compañía está preparando varios proyectos con FFIX, incluyendo artículos y colaboraciones, para conmemorar este aniversario. No parece mucho, pero es más de lo que recibió Final Fantasy VIII durante 2024 en sus 25 años –absolutamente nada–. Ni que decir con las extremas celebraciones hacia Final Fantasy VII, dos partes del ‘remake’ y contando. Esto es algo de lo que veremos con respecto a Final Fantasy IX:

Libro ilustrado de Final Fantasy IX: Vivi, Grandpa, and the Day of Departure – 44 páginas, disponible el 2 de julio por 1320 yenes.

Vinilo del 25.º aniversario de Final Fantasy IX – Timeless Tale – disponible el 9 de julio por 4950 yenes.

Gafas de colaboración Zoff x Final Fantasy IX – disponibles a principios de julio.

Artículos oficiales del 25.º aniversario de Final Fantasy IX – varios productos, entre ellos figuras coleccionables.

Square Enix también organizará un sorteo por el aniversario 25 de Final Fantasy IX. El juego llegó a América el 14 de noviembre del 2000 y a Europa hasta el 16 de febrero del 2001. Ha vendido más de 8,9 millones de unidades a nivel mundial. Actualmente se puede conseguir para dispositivos iOS, Android, PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC (Steam).