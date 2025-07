¿Final Fantasy podría regresar a los combates por turnos en vista del éxito de Clair Obscur?

Square Enix seguramente ha estado pendiente del arrollador éxito del RPG por turnos Clair Obscur: Expedition 33 de Sandfall Interactive. Dado que el juego sigue siendo un tema de conversación como uno de los títulos originales más sobresalientes del año, no son pocos los que aspiran a que Square Enix «enderezca el camino» con su saga principal: Final Fantasy. ¿Pero podría Final Fantasy regresar a los combates por turnos después de FFXVI? La trilogía ‘remake’ de FFVII no es opción, en vista que la tercera parte seguirá la misma plantilla de sus predecesores en 2027. Sin embargo, la pregunta yace sobre el hipotético pero muy seguro Final Fantasy 17.

Durante una reciente junta de accionistas de Square Enix, un reportero de medios de inversión citó Clair Obscur: Expedition 33 como una buena razón para que los próximos juegos de Final Fantasy y Dragon Quest incluyan combates por turnos. Square Enix respondió que conoce Clair Obscur y cree que los RPG por turnos son el origen de la compañía. Valoran el género de los RPG por turnos y planean seguir ofreciendo este tipo de juegos en el futuro. Actualmente, los juegos de Octopath Traveler son su representante de tiempos más modernos.

Aunque Dragon Quest no se ha alejado de ellos, todo apunta a que DQXII sí será acción/RPG. El último título de la serie principal de Final Fantasy que incluyó elementos de combate por turnos fue Final Fantasy XII de 2006. Square Enix no es la única compañía que ha aplaudido la obra de Sandfall, ya que CD Projekt Red elogió recientemente la historia, jugabilidad y los personajes de Clair Obscur. No está claro si el aún no anunciado Final Fantasy 17 volverá a un sistema de combate por turnos.

Si bien Square Enix finalmente calificó el último juego principal como un éxito, Final Fantasy 16 recibió críticas mixtas tras su lanzamiento en 2023, ya que muchos jugadores no lo consideraban un verdadero Final Fantasy debido a su combate y jugabilidad orientados a la acción. En cuanto a Clair Obscur: Expedition 33, los desarrolladores han confirmado que añadirán mejoras próximamente, y que el contenido descargable (DLC) es una posibilidad importante. Como era de esperarse, un nuevo juego además se encuentra en desarrollo.