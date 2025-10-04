Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – Guía de afinidades y compatibilidad de signos zodiacales

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles cuenta con un sistema de afinidades zodiacales que afecta la compatibilidad, entre otros aspectos, según el signo zodiacal del juego. Esta guía del zodiaco de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles muestra los signos, las fechas de inicio y fin, la compatibilidad y más. Los términos, incluidos los signos zodiacales, los mantenemos en inglés ya que es el idioma más accesible del juego a falta de español latino o castellano para la región latina o europea.

Cada personaje de Ivalice tiene un signo zodiacal según su mes de nacimiento. Existe afinidad entre los diferentes signos zodiacales, lo que afecta las interacciones entre unidades. Una afinidad positiva significa que las habilidades se infligen más daño entre sí, curan más y con mayor precisión. Una afinidad negativa tiene el efecto contrario. Tu objetivo debe ser comprender las afinidades entre tus unidades aliadas y luego ver cómo puedes aprovechar el sistema de afinidad zodiacal de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles en las batallas.

Signos del zodiaco y fechas en Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Tu signo (el de Ramza) se determina según la fecha de nacimiento que introduzcas al iniciar una nueva partida:

Aries: 21 de marzo – 19 de abril

Taurus: 20 de abril – 20 de mayo

Gemini: 21 de mayo – 21 de junio

Cancer: 22 de junio – 22 de julio

Leo: 23 de julio – 22 de agosto

Virgo: 23 de agosto – 22 de septiembre

Libra: 23 de septiembre – 23 de octubre

Scorpio: 24 de octubre – 22 de noviembre

Sagittarius: 23 de noviembre – 22 de diciembre

Capricorn: 23 de diciembre – 19 de enero

Aquarius: 20 de enero – 18 de febrero

Pisces: 19 de febrero – 20 de marzo

Compatibilidad de signos zodiacales en Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

La siguiente tabla zodiacal de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles abarca todos los signos con diferentes afinidades y su mejor compatibilidad.

Signo Positivo Negativo Mejor afinidad Aries Leo & Sagittarius Cancer & Capricorn Libra Taurus Virgo & Capricorn Leo & Aquarius Scorpio Gemini Libra & Aquarius Virgo & Pisces Sagittarius Cancer Scorpio & Pisces Aries & Libra Capricorn Leo Aries & Sagittarius Taurus & Scorpio Aquarius Virgo Taurus & Capricorn Gemini & Sagittarius Pisces Libra Gemini & Aquarius Cancer & Capricorn Aries Scorpio Cancer & Pisces Leo & Aquarius Taurus Sagittarius Aries & Leo Virgo & Pisces Gemini Capricorn Taurus & Virgo Aries & Libra Cancer Aquarius Gemini & Libra Taurus & Scorpio Leo Pisces Cancer & Scorpio Gemini & Sagittarius Virgo

La mejor afinidad zodiacal en Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles no se aplica a las criaturas, pues esta será negativa en el caso de aquellas.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles está disponible en Nintendo Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC (Steam). Acá puedes ver cómo reclutar a Cloud.