Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles lamentablemente descarta contenido de War of the Lions

El equipo responsable de la próxima remasterización Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, reveló en una entrevista a través del sitio oficial de Square Enix que no estará presente todo el contenido de la anterior remasterización para PSP y móviles, The War of the Lions. Kazutoyo Maehiro, director de la remasterización y miembro de Square Enix y Creative Unit III, se apresuró a señalar lo arduo que fue el proceso de creación de esta nueva versión del juego para plataformas actuales.

El proceso implicó al equipo improvisar la remasterización a partir de numerosas versiones y fuentes, principalmente debido a que el código fuente de la versión de PS1 podía modificarse o eliminarse parcial o totalmente con gran rapidez. «Todo el proceso fue el resultado de un arduo trabajo acumulado: por un lado, trabajando para implementar nuevas funciones, mientras que, entre bastidores, nuestro trabajo fue similar a adaptar un antiguo juego de arcade a NES».

Si bien The Ivalice Chronicles moderniza el juego original con numerosas mejoras, que incluyen una interfaz de usuario actualizada, nuevas opciones de dificultad, voces, conversaciones y funciones modernas que mejoran la experiencia de juego como el autoguardado, los cambios en la velocidad de batalla, entre otros, el contenido de PSP no se incluirá en este relanzamiento.

Final Fantasy Tactics: The War of the Lions se lanzó en 2007 para la primera consola portátil de Sony, probablemente la versión más popular. Incorporó un guion al estilo de Shakespeare, escenas adicionales, clases de trabajo adicionales como Dark Knight y Onion Knight, así como un modo multijugador. Todo esto se ha descartado para la versión de 2025.

“Por supuesto, consideramos añadir nuevos trabajos, habilidades y personajes, incluyendo los trabajos de War of the Lions. Sin embargo, la versión original de Final Fantasy Tactics es un juego muy completo, tanto desde el punto de vista del diseño como de la narrativa. Si hiciéramos cambios importantes, solo sería una pérdida no solo para los fans del juego original, sino también para quienes lo conocen por primera vez. Con esto en mente, nuestro primer paso para revivir Final Fantasy Tactics en el presente fue mantenernos fieles al original y destacar sus personajes y trabajos, así como su experiencia de juego original”.

Si bien esto es comprensible, es lamentable que no veamos una «versión definitiva» del juego de estrategia táctica por turnos más popular de Square Enix. Incluso nos hubiesen gustado gráficos en HD-2D como Triangle Strategy, pero eso ya sería un ‘remake’. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles sale el 30 de septiembre para Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox Series X|S y PC (Steam).