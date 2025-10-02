Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – Reseña (Switch)

En 2022, Square Enix resucitó la estrategia táctica por turnos con Tactics Ogre: Reborn, la remasterización para generaciones modernas de un ‘remake’ originalmente lanzado para PSP. Final Fantasy Tactics fue el sucesor espiritual de Tactics Ogre con el director, diseñador y escritor Yasumi Matsuno a la cabeza, aplicando en el mundo de Final Fantasy todas sus labores hechas en Tactics Ogre: Let Us Cling Together. Sumando a esto el trabajo artístico de los reconocidos Hiroshi Minagawa y Akihiko Yoshida. En Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles no recibimos un ‘remake’ al clásico de PlayStation, sino una «remasterización a la remasterización» The War of the Lions para PSP, irónicamente sin el contenido adicional de este último –pero tampoco en detrimento al juego base–.

Si bien los desarrolladores de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles aseguran haber tomado como base el juego original de la primera consola PlayStation, sus mejoras de calidad de vida están más cercanas a la versión de PlayStation Portable, así como las expandidas secuencias animadas de video. Eso tampoco significa que traer este título de culto a plataformas modernas haya sido un paseo por Ivalice, pues como es costumbre, no contaban con el código fuente del juego original y para recrearlo debieron usar las versiones comerciales disponibles y hasta recuerdos de quienes conocen de memoria el juego.

¿Todo esto convierte a The Ivalice Chronicles en un ‘remake’? Técnicamente podría decirse, pero no necesariamente. El juego luce como un The War of the Lions en alta definición, sin embargo, lo que más vida le da es la inclusión de voces para todas las conversaciones en pantalla. De esta manera, la nueva remasterización de Final Fantasy Tactics es justamente lo que hizo Tactics Ogre: Reborn por la versión de PSP, facilitarlo para plataformas actuales sin alterarlo drásticamente. Su enfoque sigue siendo el juego de 1997, tanto que dicha versión también se incluye de forma opcional y podemos elegir cuál de las dos jugar. Agradecemos el hecho de tener opción, aunque vemos que la gran mayoría, tanto nuevos jugadores como en especial veteranos, se inclinarán por la modernizada versión.

Choque de mejoras

Como ha sido dado a conocer previamente por Square Enix, esta nueva remasterización no se conforma en adaptar el juego a nuevas pantallas. El guion ha sido actualizado, corrigiendo a su paso algunos errores de traducción o localización en la edición occidental original; tomando como base The War of the Lions incluso para el juego clásico en The Ivalice Chronicles, no los textos del primer PlayStation. Del mismo modo, la nueva dificultad Squire es más fácil que la Knight –la cual ligeramente vendría siendo la estándar–, mientras que Tactician ofrece un mayor reto. Las actualizaciones visuales, si bien se ajustan a pantallas con mayor definición, no son una adición tan grande como sí lo son las actuaciones de voces, únicamente en inglés o japonés.

Una función de autoguardado en medio de las batallas permite regresar a un punto en particular de las mismas tras una muerte imprevista o mala decisión. Varias ranuras son guardadas de forma automática cada cierto tiempo, independiente al guardado manual tradicional. Ahora bien, si hemos de apreciar una función sobre las demás es la de aceleración de tiempo. Con tan solo sostener R o R1, podemos acelerar tanto las conversaciones que narran la historia como los movimientos de batalla, sean los propios o los del enemigo. Esto agiliza enormemente el flujo de los combates, en especial si es necesario repetir algunos de ellos y conocemos la forma de actuar de las unidades rivales.

El control de la cámara –un importante elemento y único pecado de Tactics Ogre: Reborn dada su ausencia–, queda designado al ‘stick’ derecho con una rotación completamente libre de 360°, altamente beneficiosa. El punto de vista isométrico permanece inalterado, pero sí me hubiera gustado poder controlar una mayor inclinación vertical, pues las construcciones en los mapas de juego pueden llegar a ser muy obstructivas a la vista. Es posible al presionar ZR o R2 obtener un punto de vista en cuadrícula, que aunque no es el ideal para mantener por largo tiempo, sí ayuda a despejar dudas del terreno si la rotación no es suficiente.

Lo que conocemos como historia es mentira

La historia de Ramza Beoulve y su transformación rebelde en la «Guerra de los Leones» sigue siendo una fantástica madeja política y militar por desenredar a lo largo de las decenas de juego de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles. Las casas de los Leones son las dos grandes facciones nobles: la casa Gaffgarion y la casa Durogan. Estos son los principales actores del conflicto sobre el cual gira la historia por el control de Ivalice. En el camino podemos reclutar un buen número de aliados, entre ellos cierto popular cameo, que en esta ocasión es más fácil de unir al equipo junto a su arma representativa. La forma en que la trama expone hechos ocultos a la opinión pública y cómo un héroe es negado de la gloria a favor de su mancha en la historia, es un tema que roza mucho de real.

Además de los pequeños ejércitos controlables, usualmente somos acompañados en las batallas por invitados que pelean de forma automática. De acuerdo con la situación pueden atacar, alejarse para evadir daño e incluso curar a nuestros aliados. Esto da poco espacio a la hora de elegir a los combatientes que van a la batalla, sin embargo –contando a Ramza como protagonista–, pues a veces solo contamos con tres casillas. En esta ocasión podemos decidir en cuál de los espacios limitados del mapa ubicar a nuestros guerreros y guerreras antes de un combate. De igual forma podemos ver las estadísticas de cada unidad en la arena de batalla, cambiar inventario o aprender nuevas habilidades.

Contar con el orden de los turnos a un lado de la pantalla es un buen componente, pero en ocasiones puede sentirse demasiado para la interfaz de usuario. Previo a asestar un golpe podemos ver cuánto daño realiza, tal como en otros RPG tácticos al nivel de Fire Emblem. La frecuencia de batallas aleatorias a través del mapa general ha sido reducida y podemos saltarlas por completo, si nuestro interés solo son las de la historia principal. El problema con los invitados que pelean de forma automática, es que acaben con los enemigos restantes de la batalla antes de poder recolectar los cofres o cristales que dejan los cuerpos de los rivales, pasados varios turnos.

Crónicas de una tragedia anunciada

Otra de las adiciones para resaltar yace en el compendio histórico ‘Chronicle’ localizado en el menú principal. Tenemos acceso libre a una enciclopedia, registro de eventos y al State of the Realm, una forma práctica de explicar geográfica y demográficamente todas las minucias de Ivalice en un solo lugar, como si de académico historiador se tratase. En otros tiempos no teníamos acceso a toda esta información ni mucho menos internet, por lo que ver cuánto ha avanzado el interés de hacer comprensible temas políticos más serios –incluso si son ficticios pero cautivantemente densos– es gratificante. Una causa común en este tipo de juegos que exalta al propio género.

Aún si decidimos omitir la ausencia del contenido extra de The War of the Lions, nos encontramos con un RPG táctico que exprime largas horas de juego, entre batallas y menús a través del sistema de jobs; la libertad de asignarlos, entrenarlos, ascenderlos y convertir unidades en máquinas de pelea. Personajes multidimensionales, una trama compleja pero inmersiva y jugabilidad más ágil que nunca, hacen de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles tal vez no la versión definitiva, pero sí la que deberías jugar por primera vez o volver a repasar. Si de casualidad no estás de acuerdo en cómo la modernidad ha suavizado los juegos clásicos, siempre está la otra versión original para elegir en el mismo paquete. Créeme cuando te digo que difícilmente volverás a la de PS1 o PSP/móviles.

El único pelo en la sopa: la falta de español. Seré sincero y confesaré que la mayoría de veces juego en inglés porque así me acostumbré a las malas –y por gusto–, incluso si tengo opción de otros idiomas. Pero al momento de reseñar jugamos en español preferiblemente latino, o castellano en su defecto. Square Enix no da una sola opción de español y es extraño a estas alturas de la industria. No exigimos voces, tan solo los textos y cuantiosos diálogos habrían sido suficientes. Para mi no es problema y para otros tampoco, pero sé que muchos jugadores no tomarán esta decisión con la misma tranquilidad y preferirán no darle oportunidad. Y es verdaderamente triste que esa fuese la razón para no jugarlo.

Reseña hecha con una copia digital de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles para Nintendo Switch brindada por Square Enix. El juego también está disponible en Nintendo Switch 2, PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC (Steam).