Aún queda un mes para que los jugadores de Final Fantasy VII (FFVII): The First Soldier —tanto los que compraron el pase de temporada como los que no— se hagan con todas las recompensas de la temporada 1. No obstante, Square Enix ya está preparando motores para la siguiente etapa del ‘Battle Royale’. Prueba de ello es un nuevo tráiler que muestra las diversas novedades en materia de jugabilidad que implementará la temporada 2 de The First Soldier.

¿Cuándo comenzará la temporada 2 de FFVII: The First Soldier?

La temporada 2 de Final Fantasy VII (FFVII): The First Soldier comenzará el 28 de febrero.

¿Qué novedades traerá la temporada 2 de Final Fantasy VII (FFVII): The First Soldier?

Desde el anuncio de la segunda temporada de Final Fantasy VII (FFVII): The First Soldier, una de las primeras novedades que Square Enix dio a conocer fue el trabajo/estilo Dragotino (Dragoon). El adelanto deja ver la apariencia que tendrá en el juego y algunas de sus habilidades. Entre estas destaca la capacidad de volar y caer en picada con su lanza.

La compañía también había informado que habría nuevos mapas. Si bien el adelanto reitera que esta será una de las novedades de la temporada 2 de Final Fantasy VII (FFVII): The First Soldier, no muestra nuevos escenarios. Lo que sí reveló es que el mapa disponible sufrirá varios cambios. Estructuras de cristal aparecerán a lo largo del escenario y marcarán puntos de encuentro con el próximo jefe: Bahamut. Por supuesto, este último llegará como invocación.

El tráiler también deja ver un nuevo tipo de Materia: Telepo. Tal como sugiere su nombre, esta Materia permitirá establecer portales de entrada y salida para teletransportarse entre dos puntos. Adicionalmente, revela la llegada de dos armas —Cañón Inferno y Lanza-Flare— y la posibilidad de crear salas privadas. Esta última no llegará al principio de la temporada 2.

¿Cómo es la jugabilidad de The First Soldier?

A diferencia de otros juegos del género ‘Battle Royale’, los combates de Final Fantasy VII: The First Soldier no giran exclusivamente alrededor de armas de fuego. Los jugadores también tienen acceso a toda clase de hechizos, invocaciones y espadas. También pueden escoger entre varios trabajos. Cada una de estas clases tiene habilidades únicas. Sin embargo, los trabajos no son la única forma de personalizar a los personajes. Objetos —tales como materia, armaduras y armas— contribuirán a que los jugadores puedan construir un SOLDIER a su medida.

Otra gran diferencia es que los candidatos a SOLDIER no solo deben preocuparse por otros jugadores. También deben hacer frente a peligrosas criaturas para sobrevivir. Sin embargo, estas son una oportunidad para ganar experiencia extra y así desbloquear nuevas armas.

The First Soldier ya está disponible para dispositivos iOS y Android. Es ‘free-to-play’.

Fuente: canal oficial de Final Fantasy en YouTube