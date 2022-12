Aunque la beta cerrada de Final Fantasy VII Ever Crisis estaba planeada para este año, Square Enix ha desplazado su disponibilidad hasta el segundo trimestre del 2023. Este título para iOS y Android anunciado en 2021, reúne las historias de Before Crisis, Crisis Core, Final Fantasy VII y Dirge of Cerberus. Pero las cuenta con un estilo gráfico más clásico. Las batallas, sin embargo, son una mejora respecto a los títulos originales.

La compilación Final Fantasy VII Ever Crisis llegaría originalmente en forma de beta cerrada a finales de 2022. Sin embargo, una fecha de lanzamiento nunca se estipuló. En este nuevo avance del ‘free-to-play’ vemos a soldados reminiscentes al ‘Battle Royale’ The First Soldier, que cerrará el próximo 11 de enero.

Después se nos presenta el menú central con los episodios de FFVII y Crisis Core. Estos recuentan los principales eventos de dichos títulos con un estilo más ‘super deformed’, por lo menos en el caso de Crisis Core. Las batallas, ahora bien, guardan un estilo más cercano al de Crisis Core Reunion. Los comandos de acceso son optimizados para pantallas táctiles.

Vemos a Zack enfrentando a Ifrit como en su visita a la aldea Banora, hacia el inicio de Crisis Core. También vemos algunas escenas de FFVII y los personajes guardan la apariencia de Final Fantasy VII Remake. Tanto en el estilo ‘super deformed’ como en las batallas, estas últimas acercándose más al ‘remake’.