FFVII: The First Soldier pronto recibirá su primer evento clasificatorio

Con la temporada 2 de Final Fantasy VII (FFVII): The First Soldier en camino, el peculiar ‘Battle Royale’ de Square Enix pronto recibirá varias novedades. Estas incluyen una la clase Dragotino (Dragoon) y varios mapas. Como si eso no fuera suficiente, los jugadores también podrán disfrutar del primer evento clasificatorio de The First Soldier: la Copa del Presidente.

En este evento, los participantes deberán acabar con la mayor cantidad de enemigos y ganar partidas lo más rápido posible para escalar en las tablas clasificatorias. Es así de simple.

¿Cuándo comenzará la Copa del Presidente, el primer evento clasificatorio de Final Fantasy VII (FFVII): The First Soldier?

La Copa del Presidente, el primer evento clasificatorio de Final Fantasy VII (FFVII): The First Soldier, comenzará el 20 de enero. Cabe señalar que un evento de exhibición previo a la Copa del Presidente se celebrará entre el 18 y 20 de enero con embajadores e invitados especiales.

Pueden ver las tablas clasificatorias del evento de exhibición siguiendo este enlace.

¿Qué recompensas ofrecerá la Copa del Presidente?

Por el momento se desconoce qué recompensas ofrecerá la Copa del Presidente.

¿Cómo es la jugabilidad de The First Soldier?

A diferencia de otros juegos del género ‘Battle Royale’, los combates de Final Fantasy VII: The First Soldier no giran exclusivamente alrededor de armas de fuego. Los jugadores también tienen acceso a toda clase de hechizos, invocaciones y espadas. También pueden escoger entre varios trabajos. Cada una de estas clases tiene habilidades únicas. Sin embargo, los trabajos no son la única forma de personalizar a los personajes. Objetos —tales como materia, armaduras y armas— contribuirán a que los jugadores puedan construir un SOLDIER a su medida.

Otra gran diferencia es que los candidatos a SOLDIER no solo deben preocuparse por otros jugadores. También deben hacer frente a peligrosas criaturas para sobrevivir. Sin embargo, estas son una oportunidad para ganar experiencia extra y así desbloquear nuevas armas.

The First Soldier ya está disponible para dispositivos iOS y Android. Es ‘free-to-play’.

Fuente: página oficial de Final Fantasy VII: The First Soldier