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Final Fantasy VII Rebirth ya está disponible en forma de demo para Switch 2 y Xbox Series X/S, con datos de guardado transferibles

Un mundo para explorar fuera de Midgar.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

La segunda entrega de la trilogía ‘Remake’ de FFVII, Final Fantasy VII Rebirth, llega a Nintendo Switch 2 y Xbox Series X/S el próximo 3 de junio, juego que salió originalmente en PlayStation 5 en febrero del 2024 y en PC en enero del 2025. La demostración que abarca los capítulos 1 y 2 del juego ya se puede descargar en dichas plataformas sin costo alguno, por supuesto. De acuerdo con Square Enix, ofrece varias horas de juego, incluyendo combate, exploración y contenido secundario.

Estos capítulos presentan el ‘flashback’ de Nibelheim con Cloud y Sephiroth, así como la región abierta The Grasslands, que permite a los jugadores probar las Habilidades sinergizadas del sistema de combate. También permite a los jugadores probar las nuevas funciones de progreso, que ofrecen HP y MP ilimitados, una barra ATB siempre llena y una adquisición de habilidades de armas más sencilla, para que los jugadores puedan centrarse en la historia.

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En Nintendo Switch 2, la demo requiere 45.1 GB de descarga, mientras que el juego completo requerirá 102.5 GB. En el caso de Xbox Series, son 91 GB. Los jugadores que jueguen la demo podrán transferir sus datos de guardado al juego completo cuando se lance el 3 de junio. Esto también desbloquea bonificaciones para el juego completo, incluido un amuleto Kupo –que aumenta la probabilidad de recolectar materiales adicionales– y un kit de supervivencia.

Contenidos de Final Fantasy VII Rebirth

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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