Final Fantasy VII Remake y Avengers han aplazado sus fechas de lanzamiento

Dos de los juegos más esperados de 2020 ya no saldrán en las fechas que habían sido anunciadas originalmente. El esperado Final Fantasy VII Remake, que iba a llegar a nuestras manos el 3 de marzo, ha sido aplazado más de un mes. Por su parte, el juego de Avengers que está siendo desarrollado por Crystal Dynamics se demorará varios meses más en llegar.

En un comunicado de prensa, el productor Yohisnori Kitase dijo lo siguiente:

«Sabemos que muchos de ustedes están esperando pacientemente el lanzamiento de Final Fantasy VII Remake. Para poder asegurarnos de entregar un juego que esté en línea con nuestra visión y con la calidad que nuestros fanáticos esperan, hemos decidido mover la fecha de lanzamiento al 10 de abril de 2020«.

Si marzo estaba cargado de juegos llamativos, abril será aun más intenso. Además de Final Fantasy VII Remake, ese mes también llegarán al mercado los esperados Cyberpunk 2077 y Resident Evil 3. ¿A cuál piensan darle prioridad ustedes?

Como dijimos, este no es el único juego publicado por Square Enix que no saldrá en la fecha planeada. Avengers, el título multijugador protagonizado por los héroes de Marvel, ya no llegará en mayo como se esperaba. Ha sido aplazado hasta septiembre.

Via: Kotaku

Fuente: comunicado oficial de Square Enix