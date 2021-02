Final Fantasy VII Remake y tres juegos más llegan a PS Plus en marzo (2021)

Se estaban demorando para revelarlos, pero finalmente conocemos cuáles son los juegos que llegarán al servicio por suscripción PS Plus (PlayStation Plus) en marzo de 2021. La gran sorpresa es Final Fantasy VII Remake, que está de nuevo en boca de todos a causa de las novedades anunciadas en el State of Play y los ‘spin-off’ móviles que tendrá. Lo acompañan Remnant From the Ashes, el juego de realidad virtual Farpoint y en —exclusiva para PS5— el juego de puzles Maquette.

Estos juegos estarán disponibles en PS Plus entre el 2 de marzo de 2021 y el 5 de abril. Una vez los agreguemos a nuestra biblioteca, podremos conservarlos mientras estemos suscritos al servicio.

Final Fantasy VII Remake (PS4)

El ‘remake’ de uno de los RPG más populares de todos los tiempos es el plato central de PS Plus en marzo. Este es solo el primer episodio de la aventura de Cloud y los miembros de Avalanche en su lucha contra la organización ShinRa y el misterioso Sephirot. Esta versión del juego no puede ser actualizada a la versión mejorada para PS5.

Remnant From the Ashes (PS4)

Este título de Gunfire Games ha sido descrito como «Dark Souls con rifles», pero es más que eso. Este título nos presenta un interesante mundo post-apocalíptico con elementos que cambian en cada partida. También se puede disfrutar en multijugador hasta con tres amigos más.

Maquette (PS5)

Este curioso juego de puzle, que será publicado por Annapurna Interactive, es descrito como un título de ‘acertijos recursivos’ en el que todos los elementos de una maqueta son a la vez pequeños y enormes. Cuenta con las actuaciones de voz de Bryce Dallas Howard y Seth Gabel. Solo estará disponible para usuarios de PS Plus que inicien sesión en un PS5 durante marzo.

Farpoint (PS VR)

Este juego de realidad virtual es una aventura espacial en la que una misión de rutina cerca de Júpiter es arrastrada a una anomalía y transportada a un extraño mundo alienígena.

Via: Nibellion

Fuente: cuenta oficial de PlayStation Holanda en Facebook