Final Fantasy VII Revelation: conoce a las Armas guardianes que enfrentan la crisis del planeta

Square Enix publicó el segundo tráiler oficial y nuevas imágenes de Final Fantasy VII Revelation, el tercer y último juego de la trilogía Final Fantasy VII Remake. Enormes guardianes llamados Armas emergen para defender un mundo en crisis. Sin distinguir entre amigos y enemigos, las Armas siembran una destrucción catastrófica en el planeta y sus habitantes.

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En arenas del desierto, en combates aéreos y en el fondo del mar, Cloud y sus compañeros deben enfrentarse a las colosales Armas mientras luchan por salvar al mundo de Sephiroth. Elemento característico del final del juego original de Final Fantasy VII, las Armas regresan con un esplendor renovado como batallas épicas en Final Fantasy VII Revelation, algunas de las cuales aparecen en desafiantes batallas finales como homenaje a sus formas originales.

El tráiler muestra la poderosa nueva Invocación de Tifón y la exploración de mundo abierto mediante paracaídas, gancho y monturas Chocobo, además de Cloud y Tifa con sus trajes de Guerrero y Mago Negro. Como novedad en Final Fantasy VII Revelation, el sistema FITS introduce atuendos únicos que otorgan nuevas habilidades y un poder superior, con roles especializados que evocan las clases clásicas de la saga.

En Final Fantasy VII Revelation, Cloud Strife, Tifa Lockhart y sus fieles compañeros se enfrentan a un mundo al borde de la aniquilación. Tras la pérdida de un querido aliado y con su némesis Sephiroth a punto de alcanzar la divinidad, el grupo surca los cielos a bordo de la aeronave Highwind de Cid en una carrera contrarreloj para detener a Meteor, la magia destructiva definitiva, y la aniquilación total del planeta. Todo conduce a este momento. Final Fantasy VII Revelation ofrece el impresionante final de uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de los videojuegos y la culminación de 30 años de la saga Final Fantasy VII.

Todo el planeta es explorable libremente a bordo del Highwind. Los jugadores pueden lanzarse en paracaídas a cualquier lugar, pasando sin problemas del aire a la tierra. Con el meteorito descendiendo y las Armas desatando el terror, los conflictos del planeta son numerosos y el grupo deberá dividirse para conquistar. Toma decisiones a lo largo del viaje que pueden afectar aspectos de sus historias. Personaliza el combate alternando entre la acción en tiempo real y el Modo Táctico en el sistema de batalla híbrido de la serie, ahora ampliado y perfeccionado con nuevos personajes jugables y poderosas habilidades.

Los jugadores pueden aprovechar la función de progresión simplificada en Final Fantasy VII Remake Intergrade y Final Fantasy VII Rebirth, con opciones como HP y MP ilimitados, barra ATB siempre llena y adquisición de habilidades de armas más sencilla para optimizar y personalizar la experiencia de juego. De esta manera pueden ponerse al día más rápido para estar listos cuando Revelation salga a la venta en la primavera norteña del 2027.

Los jugadores con datos de guardado de Final Fantasy VII Remake Intergrade y Final Fantasy VII Rebirth en su consola o PC también desbloquearán bonificaciones especiales en Final Fantasy VII Revelation, como la Materia de invocación Chocobo y Moogle con el primer juego y la Materia de invocación Fénix con el segundo.

Final Fantasy VII Revelation tendrá lanzamiento simultáneo en PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2 y PC a través de Steam, Epic Games Store y Microsoft Store en el segundo trimestre del 2027.