Final Fantasy VII Revelation: esto incluyen las ediciones Premium, Deluxe y de Coleccionista

Final Fantasy VII Revelation se lanzará el 8 de abril del 2027 de manera simultánea para Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC a través de Steam y Epic Games. Esta es la última entrega de la serie Final Fantasy VII Remake, ofreciendo el final a la historia y continuación directa de Final Fantasy VII Rebirth. Las reservas ya están disponibles para PlayStation 5, Xbox Series X/S, Steam y Epic Games Store, mientras que las reservas digitales para Nintendo Switch 2 estarán disponibles más adelante. Final Fantasy VII Revelation también está disponible para reservar en formato físico para PlayStation 5 (un disco), Xbox Series X/S (un disco) y Nintendo Switch 2 (Tarjeta llave de juego con descarga total de 130 GB).

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Todas las ediciones digitales de Final Fantasy VII Revelation recibirán como bonificación por reserva la Materia de invocación Mecha-Chocobo y Moogle.

Premium

Las ediciones digitales incluyen la Edición Premium de Final Fantasy VII Revelation, que incluye el juego base, el Pase de expansión de la historia y acceso anticipado, que otorga acceso al juego 24 horas antes de su lanzamiento. La Edición Premium también incluye un accesorio para el juego (Gargantilla del Reclamador), así como un conjunto de objetos consumibles para las primeras etapas de la aventura. Como su nombre indica, el Pase de expansión de la historia otorga acceso a dos DLC centrados en la historia, el primero en Sephiroth y el segundo en Vincent y los Turks.

Por otra parte está la Edición Premium Plus de Final Fantasy VII Revelation, que incluye todo el contenido de la Edición Premium, además de un libro de arte digital, una mini banda sonora digital, la Materia de invocación de Polydroid Alexander, una armadura para el juego (Brazalete Ala de Ninfa) y un accesorio para el juego (Gargantilla del Arriesgado).

Deluxe

La edición física especial estándar de lanzamiento ($70 USD) incluirá una carta promocional de Magic: The Gathering – Final Fantasy, ‘Final Showdown’, disponible hasta agotar existencias. Reservar una edición física en la tienda de Square Enix también te dará acceso a una materia de invocación exclusiva de Sylph. Igualmente está disponible una Edición Deluxe física a $100 USD que incluye el juego base Final Fantasy VII Revelation, la banda sonora física, un libro de arte físico y una caja metálica.

Coleccionista

La Edición de Coleccionista de Final Fantasy VII Revelation incluye todos los contenidos digitales y bienes físicos, como el libro de arte, banda sonora con la música del juego y una exclusiva caja SteelBook con el juego. También viene en este set una lujosa estatua de Cloud, Zack y Sephiroth, cada uno en una pose icónica. Cada figura incluye una base de diorama inspirada en la naturaleza, que también se puede separar, lo que permite exhibir las estatuas juntas como una escena dinámica o mostrarlas individualmente. Toda la edición especial para coleccionistas tiene un precio de $350 USD.

Esta, por otra parte, es una edición de coleccionista de Final Fantasy VII Remake, Rebirth y Revelation exclusiva para Japón.

Para quienes deseen sumergirse por primera vez en la historia, la edición digital de la trilogía de Final Fantasy VII Remake está disponible para reservar en PlayStation 5, Xbox Series X/S, Steam y Epic Games. Al hacerlo, obtienen acceso instantáneo a Final Fantasy VII Remake Intergrade y Final Fantasy VII Rebirth, posteriormente a Final Fantasy VII Revelation en su lanzamiento el 8 de abril del 2027.