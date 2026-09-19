Final Fantasy VII Revelation pesa 200 GB, su director habla sobre los DLC y algo nuevo sobre Tifa

Durante la convención Tokyo Game Show 2026 –donde se pudo probar un demo especial–, el director de Final Fantasy VII Revelation, Naoki Hamaguchi, habló sobre las novedades más recientes del juego, incluida la confirmación de historias adicionales (DLC) y el hecho de que todas las versiones físicas requerirán una descarga. Sin importar si viene en disco para consolas PS5 y Xbox Series X/S o Tarjeta llave de juego para Switch 2.

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«Realmente no me preocupa la escala. Es grande, sí, pero no es algo que me inquiete. La demo para los medios comienza en el Capítulo 4, cuando ya han transcurrido unas horas de juego. El propósito de esa demo era mostrar el impacto de la gran cantidad de cosas que hay por hacer en el mundo; ese era el objetivo», señaló Hamaguchi sobre la demostración en TGS 2026 de FFVII Revelation, vía VGC.

Frente al contenido descargable, es algo más parecido al episodio extra en Remake Intergrade.

«Lo mejor es imaginar el contenido descargable (DLC) como lo que hicimos con Intermission: profundizar en los personajes de Vincent y Sephiroth. No voy a revelar ahora si esas historias transcurren en el pasado o en el presente, pero nos entusiasma poder contarlo más adelante».

Superando a Remake y Rebirth, el juego pesará 200 GB, un tamaño considerable para Final Fantasy VII Revelation.

«Aún estamos ultimando detalles, pero es probable que el juego ocupe unos 200 GB. Entiendo que hay muchas opiniones al respecto, pero, a fin de cuentas, la realidad es que debemos superar ciertas limitaciones del ‘hardware’.

Quiero destacar algo: aunque el juego no quepa íntegramente en el disco –y teniendo en cuenta la situación actual, donde el formato físico podría estar desapareciendo o no–, con Final Fantasy VII Rebirth queríamos ofrecer algún tipo de producto físico. Para nosotros eso era realmente importante. ¡Créeme!»

Los minijuegos regresarán maximizados en Revelation, una noticia desafortunada para los que no los quisieron en Rebirth. Entre ellos, las secciones de piano.

«En Rebirth había un minijuego de piano. En esta ocasión, esa mecánica se ha ampliado considerablemente y ahora incluye información relacionada con Tifa. Puedes saber más sobre Tifa jugando a este minijuego de piano. Seguro que el equipo de relaciones públicas me preguntará por qué he dicho eso, ¡pero quiero mantener nuestra amistad!»

«Estamos al tanto de todas las teorías de los fans y de lo que escribe la gente. No voy a decir cuáles son correctas y cuáles no, pero –tanto como fan como desarrollador– llevamos 10 años recorriendo este camino y creo que, cuando todo llegue a su fin, el resultado será muy satisfactorio. Tenemos muchas ganas de ver cómo recibe la gente el final».

Final Fantasy VII Revelation estará disponible el 8 de abril del 2027 para PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 y PC.