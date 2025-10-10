Final Fantasy VII / VIII Remastered y Final Fantasy IX reciben versiones físicas para Switch en América

El paquete doble de Final Fantasy VII / Final Fantasy VIII Remastered, así como la edición física de Final Fantasy IX para Nintendo Switch –que ya se habían lanzado en Europa y Asia–, estarán disponibles oficialmente el próximo 9 de diciembre en América por $39,99 USD cada uno, anunció Square Enix. Estos tres juegos originales de la primera consola PlayStation fueron los primeros en 3D de la franquicia, haciendo uso de fondos prerrenderizados y con un alto número de seguidores.

Play three classic adventures anytime, anywhere: Final Fantasy VII, VIII, and IX are launching physically on Nintendo Switch in North America from December 9th, 2025!



Final Fantasy VII, el clásico atemporal adorado por una legión de fanáticos y con una trilogía ‘remake’ cuyas entregas llegarán en el futuro a Switch 2, arribó en digital a Switch con numerosas y útiles funciones adicionales. Final Fantasy VII Remake Intergrade sale el 22 de enero del 2026 en Switch 2 y quienes lo adquieran antes del 31 de enero del 2026, también recibirán este mismo título original de Final Fantasy VII en formato digital.

Por su parte, Final Fantasy VIII Remastered incluyó nuevas mejoras gráficas en personajes y vehículos, la posibilidad de acelerar el juego x3, anular combates aleatorios y maximizar la salud del equipo durante las batallas. El paquete doble de Final Fantasy VII y Final Fantasy VIII Remastered viene en un solo cartucho sin necesidad de descargas adicionales.

En Final Fantasy IX, Zidane y la Compañía de Teatro Tántalo han secuestrado a la princesa Garnet, heredera de Alejandría. Para su sorpresa, la propia princesa también anhelaba escapar del castillo. Por una serie de circunstancias inusuales, ella y su guardia personal, Steiner, se unen a Zidane y emprenden un viaje increíble. En el camino, se encontrarán con personajes inolvidables como Vivi y Quina, aprenderán sobre sí mismos, los secretos de los Cristales y una fuerza maligna que amenaza con destruir su mundo.