Final Fantasy XIV debutará en Nintendo Switch 2 y presenta su nuevo capítulo Evercold para 2027, incluye colaboración con Evangelion

Square Enix reveló que el MMORPG Final Fantasy XIV finalmente llegará a consolas Nintendo por medio de Switch 2. El juego estará disponible desde agosto y se planea un breve periodo de acceso anticipado de aproximadamente un mes. Durante este tiempo, Final Fantasy XIV será completamente gratuito en Switch 2.

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La versión para Switch 2 requerirá una suscripción independiente a las demás versiones. Sin embargo, no será necesaria una suscripción a Nintendo Switch Online. Los usuarios activos de Final Fantasy XIV con suscripción en otras plataformas, obtendrán un 50% de descuento en la suscripción para Nintendo Switch 2.

Otra gran revelación de Square Enix es el próximo capítulo de Final Fantasy XIV: Evercold, cuyo lanzamiento está previsto para enero del 2027.

Durante la presentación principal del Final Fantasy XIV Fan Fest, el director y productor Naoki Yoshida reveló que la próxima serie de incursiones para 24 jugadores serán un ‘crossover’ con la icónica serie de ‘anime’ Neon Genesis Evangelion. Se llama ‘Ghosts of Desire’ y forma parte del contenido posjuego de la próxima expansión, FFXIV: Evercold.

Este ‘crossover’ no es tan improbable, pues anteriormente el creador de NieR Automata, Yoko Taro, colaboró ​​con el equipo de FFXIV en la serie de incursiones Shadowbringers, que introdujo contenido de NieR en el MMORPG. Además, está a cargo de la composición y el guion de la nueva serie ‘anime’ de Evangelion junto con Studio Khara, dirigido por Hideaki Anno, creador de NGE.

Las incursiones de 24 jugadores en Final Fantasy XIV son contenido de alto nivel y se lanzan mediante actualizaciones entre expansiones. Si esta colaboración sigue el mismo ritmo que los parches anteriores, ‘Ghosts of Desire’ se dividiría en tres partes con su propio arco argumental. Incluirán combates contra jefes y calabozos inspirados en Evangelion, integrados de alguna forma extraña en la historia de FFXIV.

Final Fantasy XIV está actualmente disponible en PS4, PS5, Xbox Series X/S, Mac y PC.