Final Fantasy XIV Mobile anunciado para iOS y Android

LightSpeed ​​Studios, subsidiaria de Tencent Games, en cooperación con Square Enix, anunciaron Final Fantasy XIV Mobile para iOS y Android. El juego será supervisado por el productor y director de Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida. Al comienzo se realizarán múltiples pruebas de juego en China, seguidas de un lanzamiento global poco tiempo después. Hace unos años, en 2021, Square Enix reveló la cancelación del desarollo de Final Fantasy XI para móviles.

«Han pasado 11 años desde el lanzamiento de Final Fantasy XIV: A Realm Reborn, y este nuevo juego para móviles será un hermano de Final Fantasy XIV, con el objetivo de recrear la grandeza de la historia y la mecánica de combate del original en dispositivos móviles», dijo Yoshida. «Las características que no son de combate, como Disciples of the Land y Hand, también se implementarán fielmente y esperamos crecer junto con la apasionada comunidad de Final Fantasy XIV«.

En su decimoprimer año de servicio, Final Fantasy XIV no pierde el ritmo. El juego sigue disfrutando de una popularidad duradera y una creciente base de jugadores, numerosos reconocimientos de los medios y más de 200 premios ganados, incluido el premio al mejor juego en curso de The Game Awards. Final Fantasy XIV Mobile cuenta con la licencia oficial de Square Enix y está desarrollado por LightSpeed ​​Studios bajo la supervisión de Naoki Yoshida y miembros del equipo de desarrollo. Ambientado en el vasto reino de Eorzea y acompañado por la querida música de Final Fantasy XIV, Final Fantasy XIV Mobile permite a los jugadores embarcarse en una nueva aventura en su dispositivo móvil.

Misma experiencia, nuevo formato

Pon a prueba tus habilidades en la batalla con controles optimizados para dispositivos móviles, lo que te permitirá experimentar un combate dinámico e intenso desde la palma de tu mano. Sumérgete en imágenes y audio asombrosos mientras las habilidades y los efectos de los jefes deslumbran. Final Fantasy XIV Mobile ofrece una variedad de razas jugables, cada una con su propia apariencia y antecedentes distintivos. Nueve trabajos estarán disponibles en el lanzamiento, y el sistema Armería te permite cambiar de trabajo libremente.

Las batallas intensas y emocionantes son solo una parte de tu viaje. En tu tiempo libre, puedes pasear por el Gold Saucer para hacer algunas carreras de chocobos y jugar al juego de cartas Triple Triad. Personaliza tu propio hogar acogedor, participa en varios eventos festivos de temporada o exprésate con una variedad de atuendos y glamour para tu Guerrero de la Luz. El primer lanzamiento del juego para dispositivos móviles presenta 11 clases de artesanía y recolección, lo que te permite experimentar un ritmo diferente de Eorzea; lanza tu sedal como un maestro pescador, conviértete en un minero experto, alquimista y más.

Final Fantasy XIV Mobile se podrá jugar en solitario o junto a otros jugadores.