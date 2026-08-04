Final Fantasy XIV: Square Enix detalla problema con los tiempos de carga en Nintendo Switch 2

Square Enix identificó un problema con los tiempos de carga en la nueva versión de Final Fantasy XIV para Nintendo Switch 2. De acuerdo con la compañía, «los tiempos de carga pueden ser más largos de lo habitual cuando la pantalla se oscurece dentro del contenido». Se planea una pronta actualización para solucionar el problema. El origen radica en entrar a una zona de contenido rodeado de muchos personajes. En algunos casos, los procesos de recarga de datos y limpieza de caché necesarios para una renderización segura están tardando más de lo normal.

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Cuando se presenta este problema, el retraso es particularmente notorio en las siguientes situaciones:

Cuando la pantalla se pone en negro durante la transición de una fase de batalla o cuando te teletransportas a un mapa diferente dentro de un calabozo.

Cuando la pantalla se pone en negro al revivir después de ser derrotado dentro de un calabozo.

Cuando la pantalla se pone en negro después de usar Teletransporte o la Red etérea dentro de un calabozo.

«Respecto a este problema, hemos confirmado que, en algunos casos, los procesos de recarga de datos y borrado de caché necesarios para una renderización segura tardan mucho tiempo. Por lo tanto, hemos optimizado aún más estos procesos para garantizar una carga de datos más rápida incluso en condiciones similares, y actualmente estamos probando el programa actualizado», asegura el estudio.

Mientras Square Enix trabaja para lanzar una actualización lo antes posible solucionando este y otros problemas, le pide a los jugadores paciencia hasta que sea resuelto.